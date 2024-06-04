Росіяни вдарили ракетами по Криворіжжю: постраждав місцевий
Вівторок, 4 червня 2024, 15:59
4 червня російські військові завдали ракетних ударів по Криворізькому району Дніпропетровської області, внаслідок чого постраждав 69-річний чоловік.
Джерело: очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
Пряма мова: "Знову ракетна атака на область. Під ворожий удар потрапило Криворіжжя. Постраждав 69-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно".
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Деталі: Також окупанти пошкодили приватний будинок. Наразі місцева влада з'ясовує деталі атаки.