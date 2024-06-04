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Росіяни вдарили ракетами по Криворіжжю: постраждав місцевий

Анастасія ПроцВівторок, 4 червня 2024, 15:59
Росіяни вдарили ракетами по Криворіжжю: постраждав місцевий
Ілюстративне фото: Getty Images

4 червня російські військові завдали ракетних ударів по Криворізькому району Дніпропетровської області, внаслідок чого постраждав 69-річний чоловік. 

Джерело: очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Знову ракетна атака на область. Під ворожий удар потрапило Криворіжжя. Постраждав  69-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно".

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Деталі: Також окупанти пошкодили приватний будинок. Наразі місцева влада з'ясовує деталі атаки.

Теми: ракетний ударДніпропетровська область
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