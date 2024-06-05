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С 2014 года Россия убила в Украине более 800 детей − генпрокурор

Ирина БалачукСреда, 5 июня 2024, 07:36
С 2014 года Россия убила в Украине более 800 детей − генпрокурор
Генпрокурор Андрей Костин. Фото из Facebook

С начала войны в 2014 году Россия убила в Украине более 800 детей, за время полномасштабного вторжения оккупанты убили по меньшей мере 551 украинского ребенка и еще по меньшей мере 1 368 детей ранили.

Источник: Офис генпрокурора

Прямая речь генпрокурора Андрея Костина: "Война началась не в 2022 году, а в 2014-м. С тех пор Россия лишила жизни более 800 украинских детей. Мы еще не знаем настоящих масштабов преступлений, совершенных на оккупированных территориях, к которым не имеем доступа".

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Детали: По его словам, по состоянию на сейчас расследуется 3 800 уголовных производств. Установлено 54 человека, которые совершали преступления против детей, им объявили подозрения. В 43 уголовных производствах следствие завершено, обвинительные приговоры передали в суд. За военные преступления против детей уже осудили 31 человека.

"В деле о депортации продолжаем ежедневное сотрудничество с Офисом прокурора МУС, который в прошлом году открыл полевой офис в Киеве. Мы постоянно обмениваемся доказательствами и информацией. Выданные МУС ордера на арест − лишь первый результат", − добавил генпрокурор.

По его словам, в рамках национального преследования идентифицировали 7 подозреваемых в незаконном перемещении украинских детей. Среди них депутат российского парламента и лицо, приближенное к руководителю партии "Справедливая Россия".

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Костин добавил, что кроме наказания виновных, работают и над возвращением детей домой.

"Международная коалиция, созданная с этой целью в рамках реализации Формулы мира президента Зеленского, насчитывает более 36 стран и работает активно. Уже есть результаты: возвращение групп детей", − подытожил генпрокурор.

Темы: детиОфис генпрокурора
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