Украина и Китай провели консультации на уровне МИД
Украина провела политические консультации с Китаем на уровне заместителей глав МИД, где китайской стороне рассказали о подготовке к Глобальному саммиту мира, который пройдет в Швейцарии.
Источник: сообщение МИД Украины
Детали: Украинскую сторону на консультациях представлял первый заместитель главы МИД Украины Андрей Сибига, китайскую - заместитель главы МИД КНР Сунь Вейдун. Также была встреча со специальным представителем правительства КНР по вопросам Евразии Ли Хуэем, а также заместителем заведующего международным отделом ЦК КПК Чэнь Чжоу.
Дословно: "Собеседники подчеркнули важность соблюдения принципов Устава ООН и международного права. Как было отмечено сторонами, взаимное уважение к территориальной целостности является фундаментом двусторонних отношений Украины и Китая.
Андрей Сибига проинформировал коллегу о ситуации в Украине, а также подготовке к Глобальному саммиту мира. Украинская сторона выразила надежду, что участие КНР в мероприятии могло бы стать хорошей возможностью, чтобы сделать практический вклад в достижение и долговременного мира в Украине".
Предыстория:
- 2 июня, находясь на конференции в Сингапуре, президент Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается помешать проведению Саммита мира и Китай в этом ей помогает.