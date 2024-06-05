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Украина и Китай провели консультации на уровне МИД

Александр ШумилинСреда, 5 июня 2024, 17:38
Украина и Китай провели консультации на уровне МИД
Фото: МИД

Украина провела политические консультации с Китаем на уровне заместителей глав МИД, где китайской стороне рассказали о подготовке к Глобальному саммиту мира, который пройдет в Швейцарии.

Источник: сообщение МИД Украины

Детали: Украинскую сторону на консультациях представлял первый заместитель главы МИД Украины Андрей Сибига, китайскую - заместитель главы МИД КНР Сунь Вейдун. Также была встреча со специальным представителем правительства КНР по вопросам Евразии Ли Хуэем, а также заместителем заведующего международным отделом ЦК КПК Чэнь Чжоу.

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Дословно: "Собеседники подчеркнули важность соблюдения принципов Устава ООН и международного права. Как было отмечено сторонами, взаимное уважение к территориальной целостности является фундаментом двусторонних отношений Украины и Китая.

Андрей Сибига проинформировал коллегу о ситуации в Украине, а также подготовке к Глобальному саммиту мира. Украинская сторона выразила надежду, что участие КНР в мероприятии могло бы стать хорошей возможностью, чтобы сделать практический вклад в достижение и долговременного мира в Украине".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 2 июня, находясь на конференции в Сингапуре, президент Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается помешать проведению Саммита мира и Китай в этом ей помогает.

Темы: КитайУкраинамир
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