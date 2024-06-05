Оккупанты до сих пор не восстановили паромную переправу в Керчи - Плетенчук

Спикер Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук рассказал, что пока нет информации о том, что оккупанты возобновили функционирование паромной переправы во временно окупированной Керчи, в которую попали Силы обороны Украины 30 мая.

Источник: Плетенчук в эфире "Суспільного"

Прямая речь: "По состоянию на данный момент информации о том, что они возобновили свое функционирование, нет. И вряд ли будет. Конечно, они могут пригнать какие-то паромы откуда-то. У них есть сообщения внутренними водами с Каспием, и даже с балтийским флотом. Но не факт".

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Детали: Кроме того, он напомнил, что у окупантов еще остались большие десантные корабли, но они боятся их использовать.

Прямая речь: "С другой стороны, у них в Черном море большие десантные корабли. Почему их сейчас не вывести в море и не начать применять? Но почему они этого не делают".

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