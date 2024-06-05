Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты до сих пор не восстановили паромную переправу в Керчи - Плетенчук

Татьяна ОлейникСреда, 5 июня 2024, 18:34
Оккупанты до сих пор не восстановили паромную переправу в Керчи - Плетенчук
ФОТО: FACEBOOK/ПЛЕТЕНЧУК ДМИТРИЙ

Спикер Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук рассказал, что пока нет информации о том, что оккупанты возобновили функционирование паромной переправы во временно окупированной Керчи, в которую попали Силы обороны Украины 30 мая.

Источник: Плетенчук в эфире "Суспільного"

Прямая речь: "По состоянию на данный момент информации о том, что они возобновили свое функционирование, нет. И вряд ли будет. Конечно, они могут пригнать какие-то паромы откуда-то. У них есть сообщения внутренними водами с Каспием, и даже с балтийским флотом. Но не факт".

Реклама:

Детали: Кроме того, он напомнил, что у окупантов еще остались большие десантные корабли, но они боятся их использовать.

Прямая речь: "С другой стороны, у них в Черном море большие десантные корабли. Почему их сейчас не вывести в море и не начать применять? Но почему они этого не делают".

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • В ночь на 30 мая в Керчи в оккупированном Крыму были слышны взрывы. Впоследствии оккупанты сообщили о повреждении паромов. Оккупанты сообщили о повреждении двух паромов: автомобильного и железнодорожного.

Темы: Крым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США сняли запрет на поставку оружия "Азову"

Зеленский прибыл в Германию

"Схемы" нашли у девушки заместителя генпрокурора Вербицкого имение за 48 млн гривен и Porsche

видеоBihus.Info: Суд "отмазал" экс-замглавы Нацполиции Тишлека

Премьер Чехии заподозрил Россию в попытке поджога автобусов в Праге

Во вторник, 11 июня, графики отключений света будут действовать с 14:00 до 19:00

Все новости...
Крым
Крым становится смертельной ловушкой для кремлевских войск − The Economist
Появились спутниковые снимки последствий ударов ВСУ по порту «Кавказ» в Крыму
Дроны СБУ поразили в Крыму российскую РЛС стоимостью $100 миллионов – источники
Последние новости
06:13
Чехия откроет культурный центр на Тайване
05:42
Россияне захватили Ивановское возле Часового Яра – DeepState
05:04
США сняли запрет на поставку оружия "Азову"
04:38
ISW: Россияне начали снова возить топливо по Крымскому мосту, который может быть поражен
04:05
Израиль объявил демарш послу Словении из-за признания Палестины
03:33
Самолет с вице-президентом Малави исчез с радаров
03:18
Подполковнику в Австрии выписали штраф из-за слишком длинных волос
02:51
Сырский подробно обсудил с топ-военным НАТО ситуацию на поле боя
02:39
Совбез ООН поддержал план США о прекращении огня в Секторе Газы
02:13
Россия изгоняет австрийскую журналистку
Все новости...
Реклама:
Реклама: