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Спикер Джонсон поднимет в Белом доме вопрос микроменеджмента войны в Украине

Алена ИвашкивЧетверг, 6 июня 2024, 00:21
Спикер Джонсон поднимет в Белом доме вопрос микроменеджмента войны в Украине
Майк Джонсон, фото: Getty Images

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон считает, что нынешних частичных разрешений для ВСУ на использование оружия США от администрации Байдена, недостаточно. Он планирует поднять этот вопрос в разговоре с администрацией Белого дома.

Источник: Джонсон в комментарии "Голосу Америки"

Прямая речь: "Я не считаю, что мы должны заниматься микроменеджментом военных усилий в Украине. Я считаю, что нам нужно дать им оружие, необходимое для защиты, и для того, чтобы дать отпор россиянам. 

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Я не согласен с президентом в этом. Я уже говорил об этом, и буду говорить снова. Мы будем вести разговоры с Белым домом об этом".

Детали: Лидеры Демократической партии в Палате представителей также выразили надежду, что все ограничения на использование оружия США против России будут сняты.

Предыстория:

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Темы: СШАвойнапомощь Украине
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