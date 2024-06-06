Спикер Джонсон поднимет в Белом доме вопрос микроменеджмента войны в Украине

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон считает, что нынешних частичных разрешений для ВСУ на использование оружия США от администрации Байдена, недостаточно. Он планирует поднять этот вопрос в разговоре с администрацией Белого дома.

Источник: Джонсон в комментарии "Голосу Америки"

Прямая речь: "Я не считаю, что мы должны заниматься микроменеджментом военных усилий в Украине. Я считаю, что нам нужно дать им оружие, необходимое для защиты, и для того, чтобы дать отпор россиянам.

Реклама:

Я не согласен с президентом в этом. Я уже говорил об этом, и буду говорить снова. Мы будем вести разговоры с Белым домом об этом".

Детали: Лидеры Демократической партии в Палате представителей также выразили надежду, что все ограничения на использование оружия США против России будут сняты.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон, который ранее отказывался выносить на рассмотрение законопроект о помощи Украине, изменил свое мнение после ознакомления с разведывательными данными и свидетельствами о преступлениях РФ.

Читайте также: "Победа на религиозном фронте: как спикера Джонсона убедили возобновить помощь США Украине"