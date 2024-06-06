Оккупанты за сутки убили 4 гражданских в Донецкой области

4 человека погибли и 14 получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой области за прошедшие сутки.

Источник: глава ОВА Вадим Филашкин в Telegram, Донецкая областная прокуратора в Facebook

Прямая речь Филашкина: "Россия убивает гражданских! За 5 июня россияне убили 4 жителей Донетчины: в Северном, Берестке, Желанном и Прогрессе. Еще 14 человек в области за сутки получили ранения".

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Фото прокуратуры

Детали: По его данным, всего с начала полномасштабного вторжения россияне убили в Донецкой области по меньшей мере 1 991 жителя и ранили по меньшей мере 4 991.

Филашкин подчеркивает, что общее количество жертв россиян в Донецкой области может быть больше, потому что названные цифры не учитывают погибших и раненых захватчиками в Мариуполе и Волновахе.

Фото прокуратуры

Донецкая областная прокуратора добавила, что россияне обстреливали Селидово и Бересток вечером 5 июня, в результате чего один человек погиб и 9, среди которых ребенок, получили ранения.

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Фото прокуратуры

По жилому кварталу Селидово захватчики ударили в 22:10. Ранены 6 гражданских в возрасте от 43 до 71 года. Также повреждены 10 пятиэтажных и 2 девятиэтажных дома. Тип средства поражения устанавливается.

Фото прокуратуры

В 22:25 5 июня оккупанты обстреляли с. Бересток Ильиновской общины. Снаряд попал по частному дому. Под завалами погиб 35-летний мужчина. Его 61-летняя мать, жена 33 лет и 3-летний сын получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Фото прокуратуры

По предварительным данным, оккупанты ударили управляемой авиабомбой "УМПБ Д-30 СН". Повреждены жилые дома и автомобили.