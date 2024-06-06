Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты за сутки убили 4 гражданских в Донецкой области

Ирина БалачукЧетверг, 6 июня 2024, 08:32
Оккупанты за сутки убили 4 гражданских в Донецкой области
ФОТО ПРОКУРАТУРЫ

4 человека погибли и 14 получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой области за прошедшие сутки.

Источник: глава ОВА Вадим Филашкин в Telegram, Донецкая областная прокуратора в Facebook

Прямая речь Филашкина: "Россия убивает гражданских! За 5 июня россияне убили 4 жителей Донетчины: в Северном, Берестке, Желанном и Прогрессе. Еще 14 человек в области за сутки получили ранения". 

Реклама:
 
Фото прокуратуры

Детали: По его данным, всего с начала полномасштабного вторжения россияне убили в Донецкой области по меньшей мере 1 991 жителя и ранили по меньшей мере 4 991.

Филашкин подчеркивает, что общее количество жертв россиян в Донецкой области может быть больше, потому что названные цифры не учитывают погибших и раненых захватчиками в Мариуполе и Волновахе. 

 
Фото прокуратуры

Донецкая областная прокуратора добавила, что россияне обстреливали Селидово и Бересток вечером 5 июня, в результате чего один человек погиб и 9, среди которых ребенок, получили ранения. 

ВИДЕО ДНЯ
 
Фото прокуратуры

По жилому кварталу Селидово захватчики ударили в 22:10. Ранены 6 гражданских в возрасте от 43 до 71 года. Также повреждены 10 пятиэтажных и 2 девятиэтажных дома. Тип средства поражения устанавливается. 

 
Фото прокуратуры

В 22:25 5 июня оккупанты обстреляли с. Бересток Ильиновской общины. Снаряд попал по частному дому. Под завалами погиб 35-летний мужчина. Его 61-летняя мать, жена 33 лет и 3-летний сын получили телесные повреждения различной степени тяжести. 

 
Фото прокуратуры

По предварительным данным, оккупанты ударили управляемой авиабомбой "УМПБ Д-30 СН". Повреждены жилые дома и автомобили.

Темы: Донецкая областьвойнажертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США сняли запрет на поставку оружия "Азову"

Зеленский прибыл в Германию

"Схемы" нашли у девушки заместителя генпрокурора Вербицкого имение за 48 млн гривен и Porsche

видеоBihus.Info: Суд "отмазал" экс-замглавы Нацполиции Тишлека

Премьер Чехии заподозрил Россию в попытке поджога автобусов в Праге

Во вторник, 11 июня, графики отключений света будут действовать с 14:00 до 19:00

Все новости...
Донецкая область
Россияне бьют по Часовому Яру термобарическими боеприпасами, которые выжигают все – "Хортица"
Россияне обстреляли Донецкую область: 1 погибшая, 3 раненых
Россияне сбросили управляемые авиабомбы на Донетчину: погиб 1 человек, еще 5 ранены
Последние новости
06:27
В Пентагоне заявили, что помощь США позволила замедлить наступление РФ на Харьковщине
06:13
Чехия откроет культурный центр на Тайване
05:42
Россияне захватили Ивановское возле Часового Яра – DeepState
05:04
США сняли запрет на поставку оружия "Азову"
04:38
ISW: Россияне начали снова возить топливо по Крымскому мосту, который может быть поражен
04:05
Израиль объявил демарш послу Словении из-за признания Палестины
03:33
Самолет с вице-президентом Малави исчез с радаров
03:18
Подполковнику в Австрии выписали штраф из-за слишком длинных волос
02:51
Сырский подробно обсудил с топ-военным НАТО ситуацию на поле боя
02:39
Совбез ООН поддержал план США о прекращении огня в Секторе Газы
Все новости...
Реклама:
Реклама: