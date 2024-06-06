В России дрон попал в Грайворонскую администрацию

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что здание администрации Грайворонского городского округа атаковал дрон-камикадзе.

Источник: Гладков в Telegram

Прямая речь: "В городе Грайворон дрон-камикадзе атаковал здание администрации Грайворонского городского округа. Беспилотник противника упал и сдетонировал во внутреннем дворе.

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Пострадал сотрудник администрации — Максим Михайлович Моисеев, заместитель начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Грайворонского городского округа.

По предварительной информации, у мужчины контузия. Коллеги доставляют пострадавшего в Грайворонскую ЦРБ.".

Детали: По его словам, в здании администрации и в котельной выбиты окна, также осколками посечены два автомобиля.

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На месте работают оперативные службы.