СМИ узнали, когда новый Европарламент будет выбирать главу Еврокомиссии

Избрание главы Европейской комиссии в Европейском парламенте, голосование за новый состав которого сейчас продолжается, предварительно запланировано на 18 июля.

Источник: "Европейская правда", сообщили Politico два чиновника ЕС

Детали: Предварительная дата голосования за главу исполнительного органа ЕС была озвучена генеральным секретарем Европарламента Алессандро Чоккетти во время встречи с постоянными представителями государств-членов в пятницу.

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Один из источников Politico уточнил, что окончательное решение пока не принято, но наиболее вероятной является дата 18 июля – через два дня после того, как Европарламент изберет своего председателя.

В течение последних недель продолжались дискуссии о том, будет ли Европейский парламент пытаться провести голосование за президента ЕК на первом заседании в июле или же подождет до следующего официального заседания в сентябре.

Чтобы получить эту должность, кандидат сначала должен получить поддержку квалифицированного большинства лидеров ЕС, и только после этого – заручиться голосами не менее 361 из 720 депутатов Европарламента.

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Ожидается, что лидеры Евросоюза определятся с поддержкой кандидата на заседании Европейского совета 27-28 июня. Далее обсуждение перейдет к политическим группам Европарламента, что при таком сценарии завершится 11 июля.

В то же время действующему президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен может не хватить голосов, чтобы во второй раз занять эту должность, ведь новый состав Европарламента потенциально может быть более враждебным к ней.

Сейчас действующая глава Еврокомиссии остается явным фаворитом на эту должность, поскольку является главным кандидатом от Европейской народной партии – блока, который, по прогнозам, получит большинство мандатов в Европарламенте.

О том, как проходят и что определяют выборы в Европарламент, читайте в статье "Как готовят смену власти в ЕС".