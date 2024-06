Первую фазу скрининга законодательства Украины на соответствие праву ЕС уже завершили – Стефанишина

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что первая фаза процесса скрининга украинского законодательства на соответствие праву ЕС уже завершена.

Источник: "Европейская правда", Стефанишина в своем Facebook

Детали: Стефанишина рассказала, что первая фаза скрининга завершена и что в Киев прибыла делегация Еврокомиссии для координации дальнейшей работы.

"Рада поздравить всех нас с завершением первого этапа – более 30 пояснительных сессий в рамках процесса официального скрининга. Украинские делегации в рамках сессий получили полезный опыт и необходимые знания, чтобы продолжать наше уверенное движение к полноценному членству", – отметила Ольга Стефанишина.

Делегация Еврокомиссии, прибывшая в Украину, ответственна за проведение скрининга с европейской стороны.

Во время первого дня консультаций – в среду – речь шла о методах и подходах проведения следующего этапа оценки украинского законодательства, а также ожидания от украинской стороны.

"Подробно обсудили каждый из переговорных разделов, по которым происходили разъяснительные сессии", – рассказала вице-премьер.

По информации "ЕвроПравды", вторая фаза скрининга должна начаться после утверждения переговорной рамки, что, при положительном сценарии, произойдет до конца июня.

