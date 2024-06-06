Первую фазу скрининга законодательства Украины на соответствие праву ЕС уже завершили – Стефанишина
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что первая фаза процесса скрининга украинского законодательства на соответствие праву ЕС уже завершена.
Источник: "Европейская правда", Стефанишина в своем Facebook
Детали: Стефанишина рассказала, что первая фаза скрининга завершена и что в Киев прибыла делегация Еврокомиссии для координации дальнейшей работы.
"Рада поздравить всех нас с завершением первого этапа – более 30 пояснительных сессий в рамках процесса официального скрининга. Украинские делегации в рамках сессий получили полезный опыт и необходимые знания, чтобы продолжать наше уверенное движение к полноценному членству", – отметила Ольга Стефанишина.
Делегация Еврокомиссии, прибывшая в Украину, ответственна за проведение скрининга с европейской стороны.
Во время первого дня консультаций – в среду – речь шла о методах и подходах проведения следующего этапа оценки украинского законодательства, а также ожидания от украинской стороны.
"Подробно обсудили каждый из переговорных разделов, по которым происходили разъяснительные сессии", – рассказала вице-премьер.
По информации "ЕвроПравды", вторая фаза скрининга должна начаться после утверждения переговорной рамки, что, при положительном сценарии, произойдет до конца июня.
After completing the 1st phase of the screening process, pleased to welcome the @EU_Commission @eu_near delegation in Kyiv to dig into the details of the bilateral screening meetings on negotiation chapters.— Olga Stefanishyna (@StefanishynaO) June 6, 2024
🇺🇦 teams, led by trusted specialists (deputy ministers, heads of state… pic.twitter.com/n4MVgPNlNI
Напомним:
- Переговорная рамка – документ, определяющий принципы и процедуры ведения переговоров о вступлении со страной-кандидатом. Она разрабатывается Еврокомиссией параллельно со "скринингом" – изучением законодательства Украины относительно уровня его соответствия праву ЕС.
- После ее утверждения Советом ЕС происходит первое заседание Межправительственной конференции, которое считается официальным началом переговоров о вступлении.
- Об основных элементах проекта переговорной рамки для Украины, которые были представлены еще в 2020 году для Албании и Северной Македонии, читайте в статье "Какие "кнуты и пряники" предлагает Еврокомиссия Киеву".