Задержанному во Франции уроженцу Донбасса инкриминируют участие в подготовке теракта

Национальная антитеррористическая прокуратура Франции 7 июня выдвинула задержанному на этой неделе 26-летнему уроженцу Донбасса планирование насильственного нападения в рамках террористического заговора.

Источник: "Европейская правда", BFMTV

Детали: Прокуратура начала расследование по статьям об "участии в террористическом преступном сообществе с целью подготовки преступлений против личности" и владение взрывчаткой с целью причинения вреда "в связи с террористической деятельностью".

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Задержанного мужчину с гражданством Украины и России поместили под следствие в пятницу. Первоначальное расследование показало, что он прибыл во Францию несколько дней назад. Далее следствие планирует определить детали его плана и установить других людей, которые могли быть причастны к этому.

Как сообщалось, украинца арестовали 3 июня после того, как он случайно взорвал перекись ацетона при попытке создать самодельное взрывное устройство.

В его комнате в отеле, расположенном недалеко от парижского аэропорта имени Шарля де Голля, во время обыска обнаружили "материалы, предназначенные для изготовления взрывных устройств", а также деньги, несколько фальшивых паспортов и стрелковое оружие.

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СМИ писали, что мужчина мог действовать в интересах России. В таком случае это не первый случай вероятной попытки Москвы использовать своих агентов во Франции.

Сейчас французская полиция проверяет, причастна ли Россия к провокации в минувшие выходные, когда возле Эйфелевой башни разместили пять гробов с надписями "Французские солдаты в Украине", отсылая к намерениям Парижа отправить туда инструкторов.