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В ЕС вступили в силу повышенные импортные пошлины на зерно из РФ и Беларуси

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловПонедельник, 1 июля 2024, 11:02
В ЕС вступили в силу повышенные импортные пошлины на зерно из РФ и Беларуси
Фото: Getty Images

С 1 июля 2024 года в Европейском Союзе вступили в силу значительно более высокие импортные пошлины на некоторые российские и белорусские сельскохозяйственные товары, среди которых зерно. Цель пошлин - практически остановить импорт зерна из России и Беларуси в ЕС.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Согласно принятому еще в мае решению, пошлины на импорт зерна из России и Беларуси теперь значительно выросли, достигнув 50% рыночной цены на некоторые виды зерна.

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Принятый в ЕС регламент повысил импортные тарифы на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки, а также гранулы из свекольного жома и сушеный горох из Российской Федерации и из Беларуси.

Цель пошлин – практически остановить импорт зерна из России и Беларуси в ЕС, чтобы предотвратить дестабилизацию зернового рынка ЕС, остановить российский экспорт украденного украинского зерна, а также не позволить России использовать доходы от экспорта в ЕС для финансирования войны против Украины.

Многие сельскохозяйственные товары, импортируемые из России и Беларуси, до сих пор были освобождены от импортных тарифов ЕС или облагались ими по низким ставкам.

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Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис еще в марте заявил, что более высокие тарифы на определенные российские и белорусские сельскохозяйственные продукты фактически остановят их выход на рынок ЕС.

Между тем, министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Навицкас в конце мая заявил, что ЕС должен распространить ограничения на всю сельскохозяйственную продукцию российского и белорусского происхождения.

Предыстория:

  • Еврокомиссия 22 марта объявила предложение о повышенных тарифах на импорт в ЕС зерновых и масличных культур и продуктов их переработки из России и Беларуси.
  • Украина долгое время призывала ЕС полностью запретить российский агроимпорт. Во время саммита лидеров ЕС 21 марта президент Украины Владимир Зеленский назвал "нечестным", что в Европу везут российскую продовольственную продукцию.

Темы: зерноЕСРосcияБеларусь
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