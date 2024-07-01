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ЕС обвинил Meta в нарушении закона из-за ее рекламной модели

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцПонедельник, 1 июля 2024, 14:55
ЕС обвинил Meta в нарушении закона из-за ее рекламной модели
Иллюстративное фото: Getty Images

Европейская комиссия обвинила материнскую компанию Facebook - Meta - в нарушении новых европейских правил о цифровых рынках из-за ее рекламной модели, которая заставляет пользователей давать согласие на использование их персональных данных.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии

Детали: В конце прошлого года Meta запустила услугу подписки без рекламы, что позволяет европейским пользователям Facebook и Instagram платить до 12,99 евро в месяц за версии без рекламы. Альтернативой являются версии с персонализированной рекламой.

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В понедельник Европейская комиссия заявила, что, по ее предварительному мнению, "этот бинарный выбор заставляет пользователей давать согласие на (использование) их персональных данных и не предоставляет им менее персонализированную, но эквивалентную версию социальных сетей Meta".

Комиссия считает, что предложенная Meta модель:

  • Не позволяет пользователям выбирать услугу, которая использует меньше их персональных данных, но в остальном эквивалентна услуге на основе "персонализированной рекламы".
  • Не позволяет пользователям реализовать свое право на свободное согласие на комбинирование их персональных данных.

Теперь Meta имеет возможность воспользоваться своим правом на защиту, изучив документы в материалах Комиссии и предоставив письменный ответ на предварительные выводы Комиссии. Комиссия завершит свое расследование в течение 12 месяцев с момента открытия производства 25 марта 2024 года.

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Если предварительные выводы расследования комиссии подтвердятся, то ЕС может наложить на Meta штраф, эквивалентный 10% ее глобального годового дохода – то есть миллиарды евро. Штрафы может достигать 20% в случае повторного нарушения.

Этот шаг в понедельник делает Meta второй компанией, пострадавшей от обвинений в соответствии с Законом ЕС о цифровых рынках. На прошлой неделе регуляторы ЕС утверждали, что Apple не соблюдает закон, не позволяя разработчикам приложений свободно направлять клиентов к альтернативным способам совершения покупок.

Предварительные расследования в ЕС также ведутся против Alphabet (материнская компания Google), Amazon, ByteDance (владелец TikTok) и Microsoft.

Темы: соцсетиЕврокомиссия
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