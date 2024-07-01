Бербок: Раздражают дискуссии о помощи Украине как благотворительности

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала к защите европейского мирного порядка и усилению поддержки Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau

Детали: Выступая в Берлине на конференции, посвященной Стратегии национальной безопасности, она выступила против подхода, в котором помощь Украине от агрессии РФ считают благотворительным жестом.

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"Раздражают дискуссии, в которых поддержку Украины рассматривают как благотворительный жест, а не как то, чем она является на самом деле - инвестицией в нашу собственную национальную безопасность, защиту мира и свободы", - отметила Бербок.

Глава внешнеполитического ведомства ФРГ также отметила, что "не может быть большего национального интереса, чем это".

"Мы будем защищать нашу Европу – каждый квадратный сантиметр нашей Европы – и нашу свободу", – заверила глава МИД Германии.

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Ранее сообщалось, что объем экспортных лицензий на военную технику, выданных правительством Германии в первой половине 2024 года, составил не менее 7,48 млрд евро, подавляющее большинство из них было предназначено для Украины.

В прошлом году немецкий экспорт вооружений достиг исторического максимума, составив 12,2 млрд евро, из которых 4,4 млрд евро пришлись на поставки вооружений в Украину.

После первых трех месяцев 2024 года Германия одобрила экспорт в Украину оружия на 3,54 млрд евро.