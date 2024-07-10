Ракетный удар по Киеву 8 июля: аварийно-спасательные работы закончили
Среда, 10 июля 2024, 07:11
По состоянию на утро 10 июля аварийно-спасательные и восстановительные работы в Киеве после российского удара 8 июля завершены.
Источник: ГСЧС в Telegram
Детали: В результате вражеского обстрела 8 июля в столице погибли 33 человека, из них 5 детей. Также 121 человек пострадал, из них 10 детей. 11 человек удалось спасти.
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"Это были трагические, напряженные и изнурительные дни. Враг в очередной раз подтвердил свой статус "страны-террориста". Спасатели и десятки единиц техники непрерывно разбирали завалы, пытаясь спасти каждую жизнь", − подытожили в ГСЧС.
Предыстория:
- 8 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Украине. В Киеве попали по больнице Охматдет, частной клинике ADONIS и жилых домах.
- В Охматдете погибли 2 взрослых (одна из них врач).
- В одном из домов в Шевченковском районе в результате удара разрушен целый подъезд − погибло 13 человек. На промышленном объекте в Шевченковском районе погибли 2 человека.
- В Соломенском районе поврежден бизнес-центр "Домино" − погибли 7 человек.
- В Днепровском районе частично разрушено 4-этажное здание клиники ADONIS − погибли 9 человек.