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Ракетный удар по Киеву 8 июля: аварийно-спасательные работы закончили

Ирина БалачукСреда, 10 июля 2024, 07:11
Ракетный удар по Киеву 8 июля: аварийно-спасательные работы закончили
Фото ГСЧС

По состоянию на утро 10 июля аварийно-спасательные и восстановительные работы в Киеве после российского удара 8 июля завершены.

Источник: ГСЧС в Telegram

Детали: В результате вражеского обстрела 8 июля в столице погибли 33 человека, из них 5 детей. Также 121 человек пострадал, из них 10 детей. 11 человек удалось спасти. 

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Фото ДСНС

"Это были трагические, напряженные и изнурительные дни. Враг в очередной раз подтвердил свой статус "страны-террориста". Спасатели и десятки единиц техники непрерывно разбирали завалы, пытаясь спасти каждую жизнь", − подытожили в ГСЧС.

 
Фото ДСНС

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Темы: Киевракетный удар
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