Удар по дому на Сырце: из-под завалов достали тела 4 людей

Завалы дома на Сырце разбирали всю ночь. Спасатели обнаружили тело мальчика и 3 женщин. Скриншот из видео ГСЧС

Спасатели достали тела еще 3 женщин из-под завалов дома в Шевченковском районе Киева, в 13:00 в ГСЧС сообщили, что достали тело еще одного человека, поэтому жертв на этой локации уже 12, а всего в Киеве в результате российской атаки погибли 32 человека.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, ГСЧС в Facebook, КГВА в Telegram

Детали: Утром мэр сообщал, что спасатели достали тела 3 женщин, поэтому общее количество погибших в этом доме возросло до 11.

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Обновлено: Позже начальник КГВА Сергей Попко уточнил, что по состоянию на 12:15 в Киеве от российской ракетной атаки погиб 31 человек и 117 пострадали.

Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили фрагмент тела еще одного погибшего человека во время разбора завалов многоквартирного дома в Шевченковском районе Киева. Также во время ночных разборов завалов в Шевченковском районе города нашли тело мальчика.

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