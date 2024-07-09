Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Удар по дому на Сырце: из-под завалов достали тела 4 людей

Ирина БалачукВторник, 9 июля 2024, 13:39
Удар по дому на Сырце: из-под завалов достали тела 4 людей
Завалы дома на Сырце разбирали всю ночь. Спасатели обнаружили тело мальчика и 3 женщин. Скриншот из видео ГСЧС

Спасатели достали тела еще 3 женщин из-под завалов дома в Шевченковском районе Киева, в 13:00 в ГСЧС сообщили, что достали тело еще одного человека, поэтому жертв на этой локации уже 12, а всего в Киеве в результате российской атаки погибли 32 человека.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, ГСЧС в Facebook, КГВА в Telegram

Детали: Утром мэр сообщал, что спасатели достали тела 3 женщин, поэтому общее количество погибших в этом доме возросло до 11.

Реклама:

Обновлено: Позже начальник КГВА Сергей Попко уточнил, что по состоянию на 12:15 в Киеве от российской ракетной атаки погиб 31 человек и 117 пострадали.

Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили фрагмент тела еще одного погибшего человека во время разбора завалов многоквартирного дома в Шевченковском районе Киева. Также во время ночных разборов завалов в Шевченковском районе города нашли тело мальчика. 

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

Темы: Киевракетный ударжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ЗМІ: Обама та Пелосі приєднались до тиску за зняття Байдена з виборів

Британские аналитики назвали основные причины провала контрнаступления ВСУ в 2023 году

Суд отправил Червинского под круглосуточный домашний арест по делу о взятке

«Укрэнерго» ослабило ограничения электроэнергии на пятницу

Кабмин запретил отключать свет в прифронтовых зонах и у границы с РФ и Беларусью

Урсулу фон дер Ляйен переизбрали главой Еврокомиссии

Все новости...
Киев
СБУ нашла новые доказательства, подтверждающие, что РФ ударила по "Охматдету" ракетой Х-101
На территории Охматдета закончили аварийно-спасательные работы, всего в Киеве 32 погибших
Полиция проверяет информацию об отравленной воде возле "Охматдета": Никаких обращений не было
Последние новости
21:38
Правительство выделило еще 16 миллионов на блокирование антиукраинского вещания
21:29
На Олимпийские игры-2024 было продано рекордное количество билетов
21:23
Премьер Грузии назвал предпосылкой улучшения отношений с ЕС завершение войны в Украине
21:06
Король Британии Чарльз ІІІ встретился с Зеленским
21:01
Евро-2024Безумное преимущество: Мамардашвили стал лучшим вратарем ЧЕ
21:00
В Украине возобновили проверки качества бензина на АЗС
20:58
фотоСуд в США отменил приказ об анонимности для подростков, осужденных за убийство 14-летнего парня
20:55
Зеленский обсудил с премьером Дании дальнейшее обучение пилотов
20:49
обновленоМэр Одессы сообщил о взрывах в городе
20:43
Еще не предел: "Укргаздобыча" запустила новую скважину на востоке Украины
Все новости...
Реклама:
Реклама: