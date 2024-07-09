Удар по дому на Сырце: из-под завалов достали тела 4 людей
Спасатели достали тела еще 3 женщин из-под завалов дома в Шевченковском районе Киева, в 13:00 в ГСЧС сообщили, что достали тело еще одного человека, поэтому жертв на этой локации уже 12, а всего в Киеве в результате российской атаки погибли 32 человека.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, ГСЧС в Facebook, КГВА в Telegram
Детали: Утром мэр сообщал, что спасатели достали тела 3 женщин, поэтому общее количество погибших в этом доме возросло до 11.
Обновлено: Позже начальник КГВА Сергей Попко уточнил, что по состоянию на 12:15 в Киеве от российской ракетной атаки погиб 31 человек и 117 пострадали.
Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили фрагмент тела еще одного погибшего человека во время разбора завалов многоквартирного дома в Шевченковском районе Киева. Также во время ночных разборов завалов в Шевченковском районе города нашли тело мальчика.
Предыстория:
- 8 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Украине. В Киеве попали по больнице Охматдет, частной клинике ADONIS и жилых домах.
- В Охматдете погибли 2 взрослых (одна из них врач).
- В одном из домов в Шевченковском районе в результате удара разрушен целый подъезд − погибло 7 человек (из них 3 детей). На промышленном объекте в Шевченковском районе погибли 2 человека.
- В Соломенском районе поврежден бизнес-центр "Домино" − погибли 7 человек.
- В Днепровском районе частично разрушено 4-этажное здание клиники ADONIS − погибли 9 человек.
- По состоянию на вечер 8 июля сообщалось, что в общем в результате удара РФ по территории Украины 8 июля погибли 37 человек, ранены 170.