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УП узнала, по чьему паспорту Боголюбов выехал из Украины

Михаил Ткач, Валентина РоманенкоВторник, 9 июля 2024, 18:16
УП узнала, по чьему паспорту Боголюбов выехал из Украины
Боголюбов. скриншот

По данным следствия, бывший совладелец "Приватбанка" Геннадий Боголюбов покинул страну по паспорту жителя Волынской области, 67-летнего Сюмака Николая Куприяновича.

Источник: публикация "Украинской правды"

Детали: В разговоре с журналистом УП Сюмак подтвердил, что потерял загранпаспорт весной 2022 года и заверил, что не выезжал из Украины 24 июня этого года и сейчас находится дома.

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Из открытых источников "Украинской правде" удалось установить, что паспорт соответствующей серии действительно принадлежит этому человеку и неоднократно использовался при пересечении границы до весны 2022 года.

 

По версии официального следствия, помог Боголюбову незаконно пересечь границу с чужим документом 46-летний пограничник Владимир Макаренко. До этой скандальной истории он работал начальником группы инспекторов пограничной службы "Ягодин".

Как говорится в подозрении Макаренко, он, находясь 24 июня 2024 года в 03 часа 55 минут ночи на службе в пункте пропуска "Ягодин" вблизи административного помещения зашел в поезд сообщением "Киев-Хелм" и подошел к последнему купе 13 вагона, где находился Боголюбов.

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В дальнейшем Макаренко дождавшись, когда к указанному купе подошла его подчиненная, - инспектор пограничной службы Бугайчук Ольга, которая проводила проверку паспортных документов лиц, используя свое служебное положение, дал указание последней не заходить в последнее купе, заверив ее, что с целью установления действительности паспортных документов и принадлежности их гражданину, который их предъявляет, лично проверил паспортные данные и подтверждающие документы граждан, которые находятся этом купе.

После этого Макаренко лично передал Бугайчук для прохождения паспортного контроля паспортные документы, в том числе полученный от Боголюбова паспорт гражданина Украины для выезда за границу FG 724806 на имя Сюмака Николая Куприяновича, который был потерян последним не позднее 22.05.2022.

Источник "Украинской правды" в правоохранительных органах уточнил, что пограничники не получали от миграционной службы данных о недействительности утраченного Сюмаком паспорта.

Как говорится в материалах дела, инспектор Бугайчук просканировала паспорт и не обнаружила никаких оснований для ограничения гражданина Сюмака в праве выезда за границу. Она вернула этот паспорт своему непосредственному руководителю Макаренко, а тот передал этот документ Боголюбову примерно в 4 часа утра.

В то же время сам Боголюбов утверждает, что выехал из страны по собственному украинскому паспорту и у государства вообще нет никаких оснований не выпускать его из страны.

Больше о перипетиях этой скандальной истории читайте в материале "Пассажир в последнем купе. Как олигарх Геннадий Боголюбов выезжал из страны"

Предыстория:

  • "Украинской правде" стало известно, что Геннадий Боголюбов незаконно выехал из Украины по поддельным документам в ночь на 24 июня поездом Киев - Хелм. Причиной побега источники назвали то, что Бюро экономической безопасности готовит ему подозрение в деле "Приватбанка".
  • По данным УП, Боголюбов выехал из страны с поддельными документами, но в Польшу въехал по личным.
  • 8 июля УП стало известно, что ГБР расследует незаконный выезд из Украины Боголюбова. 
  • Сам бизнесмен утверждает, что пересек границу Украины на выезд на законных основаниях. По словам пресс-службы Боголюбова, бизнесмен имеет все законные основания для пересечения границы: возраст 62 года, 7 детей, 5 из которых - несовершеннолетние.
  • 9 июля правоохранители сообщили, что Боголюбову заочно объявлено о подозрении в организации незаконного пересечения границы. Подозрение получил и пограничник, который способствовал бизнесмену.

Темы: Боголюбов
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