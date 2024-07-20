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В сети распространяется фейковое фото "убийцы" Фарион – ЦПД

Катерина ТищенкоСуббота, 20 июля 2024, 17:56
В сети распространяется фейковое фото убийцы Фарион – ЦПД
фейковое фото "убийцы", скриншот ЦПД

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины призывает не верить фейковому фото якобы убийцы профессора и языковеда Ирины Фарион, которое распространяется в сети.

Источник: Центр противодействия дезинформации

Дословно: "В сети распространяется фото якобы убийцы профессора и языковеда Ирины Фарион. Сообщается, что подозреваемый якобы 21-летний житель Львовщины.

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Верифицировав эту информацию в Национальной полиции Украины, Центр сообщает, что она не соответствует действительности.

Гражданин, изображенный на распространяемой фотографии, не имеет отношения к совершению этого преступления. Доверяйте только источникам верифицированной информации!".

Предыстория: 

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Темы: Фарионинтернет
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