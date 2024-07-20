В сети распространяется фейковое фото "убийцы" Фарион – ЦПД
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины призывает не верить фейковому фото якобы убийцы профессора и языковеда Ирины Фарион, которое распространяется в сети.
Источник: Центр противодействия дезинформации
Дословно: "В сети распространяется фото якобы убийцы профессора и языковеда Ирины Фарион. Сообщается, что подозреваемый якобы 21-летний житель Львовщины.
Верифицировав эту информацию в Национальной полиции Украины, Центр сообщает, что она не соответствует действительности.
Гражданин, изображенный на распространяемой фотографии, не имеет отношения к совершению этого преступления. Доверяйте только источникам верифицированной информации!".
Предыстория:
- В пятницу, 19 июля вечером, во Львове совершили покушение на бывшего народного депутата Ирину Фарион, это произошло на улице Масарика.
- Позже Фарион умерла в больнице.
- Президент Владимир Зеленский рассказал, что утром 20 июля получил новые доклады по убийству Ирины Фарион, и исследуются все версии, включая ту, что ведет в Россию.
- Прощание с Фарион начнется в воскресенье, похоронят ее во Львове.
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