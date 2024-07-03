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Дело обвиняемого в пытках в "Изоляции" Бражникова должны передать во Францию, но суд затягивает − адвокат

Среда, 3 июля 2024, 14:51
Дело обвиняемого в пытках в Изоляции Бражникова должны передать во Францию, но суд затягивает − адвокат
Обвиняемый Бражников. Скриншот с court.investigator.org.ua

Дело Евгения Бражникова, которого обвиняют в том, что он издевался над украинскими заключенными в донецкой спецтюрьме "Изоляция", должны передать для рассмотрения во Францию, куда фигурант уехал несколько лет назад, но украинский суд тормозит этот процесс.

Источник: адвокат журналиста Станислава Асеева, которого удерживали в "Изоляции", Олег Горбачев в Facebook

Прямая речь Горбачева: "Принял участие в заседании Киевского апелляционного суда по делу Евгения Бражникова, фигуранта застенков "Изоляция" в оккупированном Донецке. Он сбежал из Украины перед началом полномасштабного вторжения и сейчас находится во Франции.

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В этом деле я представляю интересы журналиста Станислава Асеева, который прошел плен в этой тюрьме.

Апелляционный суд подтвердил законность решения о передаче дела во Францию, где Бражников сейчас находится, и Франция выразила готовность рассмотреть это дело".

Детали: Адвокат отметил, что за три года в украинских судах дело не сдвинулось с мертвой точки, и сейчас суд продолжает тормозить передачу производства.

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Прямая речь Горбачева: "После того, как в удовлетворении апелляционной жалобы Бражникова отказали, суд первой инстанции должен в конце концов обратиться в Минюст с целью передачи уголовного производства во Францию.

Однако даже теперь, когда есть запрос на справедливость от Франции, украинский суд тормозит процесс передачи дела из-за технических препятствий, таких как отсутствие света для проведения судебных заседаний, хотя все материалы, необходимые для уголовного преследования Бражникова на территории Франции, уже переведены на французский язык и готовы к передаче".

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