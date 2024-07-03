Дело обвиняемого в пытках в "Изоляции" Бражникова должны передать во Францию, но суд затягивает − адвокат
Дело Евгения Бражникова, которого обвиняют в том, что он издевался над украинскими заключенными в донецкой спецтюрьме "Изоляция", должны передать для рассмотрения во Францию, куда фигурант уехал несколько лет назад, но украинский суд тормозит этот процесс.
Источник: адвокат журналиста Станислава Асеева, которого удерживали в "Изоляции", Олег Горбачев в Facebook
Прямая речь Горбачева: "Принял участие в заседании Киевского апелляционного суда по делу Евгения Бражникова, фигуранта застенков "Изоляция" в оккупированном Донецке. Он сбежал из Украины перед началом полномасштабного вторжения и сейчас находится во Франции.
В этом деле я представляю интересы журналиста Станислава Асеева, который прошел плен в этой тюрьме.
Апелляционный суд подтвердил законность решения о передаче дела во Францию, где Бражников сейчас находится, и Франция выразила готовность рассмотреть это дело".
Детали: Адвокат отметил, что за три года в украинских судах дело не сдвинулось с мертвой точки, и сейчас суд продолжает тормозить передачу производства.
Прямая речь Горбачева: "После того, как в удовлетворении апелляционной жалобы Бражникова отказали, суд первой инстанции должен в конце концов обратиться в Минюст с целью передачи уголовного производства во Францию.
Однако даже теперь, когда есть запрос на справедливость от Франции, украинский суд тормозит процесс передачи дела из-за технических препятствий, таких как отсутствие света для проведения судебных заседаний, хотя все материалы, необходимые для уголовного преследования Бражникова на территории Франции, уже переведены на французский язык и готовы к передаче".
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Предыстория:
- 29 декабря 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами боевики ОРДЛО освободили 81 украинца, из них 76 вернулись на подконтрольную Украины территорию. В свою очередь, Украина передала 124 человека.
- СБУ опубликовала список всех возвращенных Украине лиц. Из них - 12 военные, 64 гражданских.
- 1 марта 2020 года журналист Станислав Асеев, которого освободили из плена ОРДО по обмену 29 декабря 2019 года, заявил, что другой освобожденный в тот же день, Евгений Бражников, издевался над украинскими заключенными в донецкой спецтюрьме "Изоляция".
- Бражникову сообщили о подозрении в истязании соотечественников в донецкой спецтюрьме "Изоляция".
- В ноябре 2021 года стало известно, что Бражников покинул Украину и просит убежища во Франции.
- В январе 2022 года Оболонский райсуд Киева разрешил объявить Бражникова в международный розыск и задержать.