Новая атака РФ на Донетчину: один человек погиб, среди семерых раненых 10-летний ребенок
Российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой области: один человек погиб, среди семерых раненых – 10-летний ребенок.
Источник: Донецкая областная прокуратура
Детали: По данным следствия, 4 июля 2024 года под огонь из ствольной артиллерии врага попало село Стенки Краматорского района. На территории сельскохозяйственного предприятия получила травмы, несовместимые с жизнью, 37-летняя работница. На момент атаки женщина шла кормить животных.
Также вблизи водоема села Клебан Бык Ильиновской СВА получил ранения житель 59 лет.
Кроме того, российская армия обстреляла поселок Северное Бахмутского района, попав по частной застройке. В одном из домов была травмирована семья: 58-летний отец, 50-летняя мать и их 10-летний сын. Тип использованного оккупантами оружия устанавливается.
На село Мирное Волновахского района ВС РФ сбросили авиабомбы "УМПБ Д-30СН". Одно из средств поражения попало по фермерскому хозяйству, где получили телесные повреждения различной степени тяжести трое гражданских. Женщины 34 и 62 лет и 45-летний мужчина находились на улице.
Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение с минно-взрывными и черепно-мозговой травмами, осколочными ранениями. Им оказывается квалифицированная помощь.
В населенных пунктах повреждены жилые дома и сельскохозяйственная техника.