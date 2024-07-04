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Новая атака РФ на Донетчину: один человек погиб, среди семерых раненых 10-летний ребенок

Валентина РоманенкоЧетверг, 4 июля 2024, 17:04
Новая атака РФ на Донетчину: один человек погиб, среди семерых раненых 10-летний ребенок
фото прокуратуры

Российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой области: один человек погиб, среди семерых раненых – 10-летний ребенок.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: По данным следствия, 4 июля 2024 года под огонь из ствольной артиллерии врага попало село Стенки Краматорского района. На территории сельскохозяйственного предприятия получила травмы, несовместимые с жизнью, 37-летняя работница. На момент атаки женщина шла кормить животных.

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Также вблизи водоема села Клебан Бык Ильиновской СВА получил ранения житель 59 лет.

Кроме того, российская армия обстреляла поселок Северное Бахмутского района, попав по частной застройке. В одном из домов была травмирована семья: 58-летний отец, 50-летняя мать и их 10-летний сын. Тип использованного оккупантами оружия устанавливается.

На село Мирное Волновахского района ВС РФ сбросили авиабомбы "УМПБ Д-30СН". Одно из средств поражения попало по фермерскому хозяйству, где получили телесные повреждения различной степени тяжести трое гражданских. Женщины 34 и 62 лет и 45-летний мужчина находились на улице.

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Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение с минно-взрывными и черепно-мозговой травмами, осколочными ранениями. Им оказывается квалифицированная помощь.

В населенных пунктах повреждены жилые дома и сельскохозяйственная техника.

 
фото прокуратуры

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