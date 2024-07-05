Премьер Британии уходит в отставку после провала на парламентских выборах

Британский премьер Риши Сунак объявил, что покидает пост после ошеломляющего поражения своей Консервативной партии на выборах 4 июля.

Источник: Сунак в пятницу на брифинге возле своей резиденции на Даунинг-стрит, цитирует "Европейская правда"

Детали: Глава британского правительства выступил с последним заявлением на посту премьер-министра. Он подтвердил, что вскоре встретится с королем Чарльзом III, чтобы официально подать в отставку.

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Сунак извинился перед избирателями, которые "послали четкий сигнал, что правительство Соединенного Королевства должно измениться".

Премьер также подаст в отставку с поста лидера Консервативной партии.

"После этого результата я уйду в отставку с поста лидера партии, но не сразу, а как только будут заключены формальные договоренности по избранию моего преемника", – сказал он.

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Сунак отметил, что лидер лейбористов Кир Стармер, который вскоре займет пост премьера Великобритании, является порядочным человеком.

"Какими бы ни были наши разногласия в этой кампании, он порядочный человек, которого я уважаю", – сказал Сунак.

Как сообщала "ЕП", по итогам парламентских выборов 4 июля в Британии сменится власть.

Лейбористы будут иметь большинство в новом составе Палаты общин. Сунак ранее признал проигрыш своей Консервативной партии.

Ожидается, что следующим главой британского правительства станет Кир Стармер, лидер Лейбористской партии. Детали о нем в статье: Главное о лидере лейбористов, побеждающих на выборах.

Президент Владимир Зеленский поздравил Кира Стармера и Лейбористскую партию Великобритании с убедительной победой на выборах.