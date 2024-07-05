Выборы в Британии официально выиграли лейбористы, Сунак признал поражение

Британский премьер-министр Риши Сунак признал, что его Консервативная партия проиграла на досрочных парламентских выборах 4 июля.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Сунака утром 5 июля в городе Норталлертон, где расположен его избирательный округ

Детали: После объявления результатов по своему округу (где Сунак победил) британский премьер имел короткое выступление, во время которого сказал, что "Лейбористская партия выиграла эти всеобщие выборы".

Реклама:

Прямая речь Сунака: "Я позвонил Киру Стармеру, чтобы поздравить его с победой. Сейчас я отправляюсь в Лондон, где расскажу больше о сегодняшнем результате, прежде чем покинуть пост премьер-министра, которому я отдал все свои силы".

Детали: Он добавил, что должен "многому поучиться и много над чем подумать".

"И я беру на себя ответственность за наш проигрыш", − подытожил Сунак.

ВИДЕО ДНЯ

Уже днем 5 июля Стармер после аудиенции у британского короля станет новым премьер-министром Великобритании.

Официальный подсчет результатов по округам уже подтверждает, что лейбористы получают 328 мест в Палате общин − это уже превышает минимальное большинство в 326 мандатов.

Британский премьер-министр Риши Сунак признал, что его Консервативная партия проиграла на досрочных парламентских выборах 4 июля.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Сунака утром 5 июля в городе Норталлертон, где расположен его избирательный округ

Детали: После объявления результатов по своему округу (где Сунак победил) британский премьер имел короткое выступление, во время которого сказал, что "Лейбористская партия выиграла эти всеобщие выборы".

Прямая речь Сунака: "Я позвонил Киру Стармеру, чтобы поздравить его с победой. Сейчас я отправляюсь в Лондон, где расскажу больше о сегодняшнем результате, прежде чем покинуть пост премьер-министра, которому я отдал все свои силы".

Детали: Он добавил, что должен "многому поучиться и много над чем подумать".

"И я беру на себя ответственность за наш проигрыш", − подытожил Сунак.

Уже днем 5 июля Стармер после аудиенции у британского короля станет новым премьер-министром Великобритании.

Официальный подсчет результатов по округам уже подтверждает, что лейбористы получают 328 мест в Палате общин − это уже превышает минимальное большинство в 326 мандатов.

Британский премьер-министр Риши Сунак признал, что его Консервативная партия проиграла на досрочных парламентских выборах 4 июля.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Сунака утром 5 июля в городе Норталлертон, где расположен его избирательный округ

Детали: После объявления результатов по своему округу (где Сунак победил) британский премьер имел короткое выступление, во время которого сказал, что "Лейбористская партия выиграла эти всеобщие выборы".

Прямая речь Сунака: "Я позвонил Киру Стармеру, чтобы поздравить его с победой. Сейчас я отправляюсь в Лондон, где расскажу больше о сегодняшнем результате, прежде чем покинуть пост премьер-министра, которому я отдал все свои силы".

Детали: Он добавил, что должен "многому поучиться и много над чем подумать".

"И я беру на себя ответственность за наш проигрыш", − подытожил Сунак.

Уже днем 5 июля Стармер после аудиенции у британского короля станет новым премьер-министром Великобритании.

Официальный подсчет результатов по округам уже подтверждает, что лейбористы получают 328 мест в Палате общин − это уже превышает минимальное большинство в 326 мандатов.

Подсчет голосов еще продолжается, но экзитполы прогнозируют Лейбористской партии 410 мест – это станет одним из лучших результатов партии в истории.

Читайте также: Конец консервативной эпохи: что стоит за объявлением досрочных выборов в Британии,

а также: Кир Стармер, будущий премьер Британии. Главное о лидере лейбористов, побеждающих на выборах