Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

На фронте произошло 119 боевых столкновений, горячее всего на Покровском и еще двух направлениях

Станислав ПогориловПятница, 5 июля 2024, 23:54
На фронте произошло 119 боевых столкновений, горячее всего на Покровском и еще двух направлениях
Фото: Getty Images

В течение суток на фронте произошло 119 боевых столкновений, самой горячей оставалась ситуация на Покровском направлении, также оккупанты активны на Лиманском и Торецком направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении враг пять раз атаковал неподалеку Глыбокого и Липцы.  Три штурмовые действия агрессора успешно отражены украинскими защитниками. Продолжается бой в двух локациях в районе Глубокого. Ситуация контролируется.

Реклама:

На Купянском направлении враг в течение дня пять раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку Синьковки. Четыре атаки противника уже успешно отражены Силами обороны. Бой продолжается.

На Лиманском направлении сегодня враг достаточно активен - атаковал 21 раз в районах Невского, Серебрянского леса, Грековки, Макеевки и Тернов. Еще идут два боестолкновения, все остальные - наши воины остановили. Потери российских оккупантов уточняются.

На Северском направлении противник семь раз пытался прорвать нашу оборону в районах Белогоровки, Спирного и Выемки. Успеха не имел. Ситуация контролируемая.

ВИДЕО ДНЯ

На Краматорском направлении активность врага ограничилась шестью боевыми столкновениями. Четыре атаки в районах Ивановского, Клещеевки и Часового Яра захлебнулись. Захватчики понесли потери и отошли. Ситуация напряженная - продолжается бой в двух локациях возле Калиновки.

Наибольшую активность противник проявил сегодня на Покровском направлении. Всего, с начала суток, оккупанты 38 раз пытались вклиниться в нашу оборону в районах Новоселовки Первой, Прогресса, Евгеновки, Калинового, Новоалександровки, Яснобродовки, Воздвиженки и Нетайлово. Сейчас 25 атак врага отбито, 13 боестолкновений продолжаются. Наши защитники принимают меры для стабилизации обстановки и недопущения продвижения противника вглубь украинской территории.

Оккупанты концентрируют усилия для продвижения в сторону Новоалександровки и Новоселовки Первой. Несут значительные потери - по предварительной информации сегодня наши воины обезвредили на Покровском направлении 331 оккупанта, 123 из них - безвозвратно. Уничтожено четыре вражеских автомобиля и две пушки, в частности, российскую САУ 2С19 "Мста-С". Еще пять разных пушек и танк захватчиков значительно повреждены.

На Кураховском и Времовском направлениях враг по 7 раз атаковал наши позиции. Наибольшую активность проявил в районе Константиновки. Еще продолжаются бои в двух локациях.

Дважды оккупанты безуспешно штурмовали наши позиции на Ореховском направлении, в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении ситуация существенных изменений не претерпела, потерь позиций и территорий не допущено. Украинские воины успешно отбили пять атак российских захватчиков на левобережье Днепра.

Темы: Вооруженные силывойнаУкраинаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографика44% украинцев считают, что время переговоров настало, но абсолютное большинство не согласны на условия Путина

В Одесской области пограничник застрелил напавшего на него военного-дезертира – источник

ЕС может бойкотировать саммит министров иностранных дел в Венгрии − Politico

Россия привлекла к боевым действиям недоукомплектованные подразделения из резерва – ISW

Байден: Политика не может быть "буквальным полем битвы"

Евро-2024Испания одолела Англию в финале ЧЕ и стала самой титулованной сборной в Европе

Все новости...
Вооруженные силы
ВМС уничтожили ночью три вражеских "Шахеда"
В ОСУВ "Хортица" подтвердили выход Сил обороны из микрорайона Канал в Часовом Яру
"Мы уже наговорили себе на штурм!". Сутки из обороны Часового Яра в репортаже УП
Последние новости
10:28
Сырский приказал выяснить обстоятельства недавних потерь в 59-й ОМПБр
10:18
Ученые выяснили, почему люди с аутизмом любят настольные игры
10:14
инфографика44% украинцев считают, что время переговоров настало, но абсолютное большинство не согласны на условия Путина
10:11
На Львовщине в здание ТЦК бросили гранату
10:02
Нацбанк снизил курс гривны
09:57
видеоУкраина не может согласиться на меньше, чем жить – Зеленский в день государственности
09:56
ФБР расследует покушение на Трампа как внутренний теракт
09:50
Минагрополитики: жара не будет иметь критического эффекта на ранние зерновые
09:44
Евро-2024Гарет Саутгейт: Испания была лучшей командой на Евро-2024
09:26
Reuters: Штаб Байдена изменил предвыборную стратегию после покушения на Трампа
Все новости...
Реклама:
Реклама: