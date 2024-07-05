На фронте произошло 119 боевых столкновений, горячее всего на Покровском и еще двух направлениях

В течение суток на фронте произошло 119 боевых столкновений, самой горячей оставалась ситуация на Покровском направлении, также оккупанты активны на Лиманском и Торецком направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении враг пять раз атаковал неподалеку Глыбокого и Липцы. Три штурмовые действия агрессора успешно отражены украинскими защитниками. Продолжается бой в двух локациях в районе Глубокого. Ситуация контролируется.

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На Купянском направлении враг в течение дня пять раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку Синьковки. Четыре атаки противника уже успешно отражены Силами обороны. Бой продолжается.

На Лиманском направлении сегодня враг достаточно активен - атаковал 21 раз в районах Невского, Серебрянского леса, Грековки, Макеевки и Тернов. Еще идут два боестолкновения, все остальные - наши воины остановили. Потери российских оккупантов уточняются.

На Северском направлении противник семь раз пытался прорвать нашу оборону в районах Белогоровки, Спирного и Выемки. Успеха не имел. Ситуация контролируемая.

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На Краматорском направлении активность врага ограничилась шестью боевыми столкновениями. Четыре атаки в районах Ивановского, Клещеевки и Часового Яра захлебнулись. Захватчики понесли потери и отошли. Ситуация напряженная - продолжается бой в двух локациях возле Калиновки.

Наибольшую активность противник проявил сегодня на Покровском направлении. Всего, с начала суток, оккупанты 38 раз пытались вклиниться в нашу оборону в районах Новоселовки Первой, Прогресса, Евгеновки, Калинового, Новоалександровки, Яснобродовки, Воздвиженки и Нетайлово. Сейчас 25 атак врага отбито, 13 боестолкновений продолжаются. Наши защитники принимают меры для стабилизации обстановки и недопущения продвижения противника вглубь украинской территории.

Оккупанты концентрируют усилия для продвижения в сторону Новоалександровки и Новоселовки Первой. Несут значительные потери - по предварительной информации сегодня наши воины обезвредили на Покровском направлении 331 оккупанта, 123 из них - безвозвратно. Уничтожено четыре вражеских автомобиля и две пушки, в частности, российскую САУ 2С19 "Мста-С". Еще пять разных пушек и танк захватчиков значительно повреждены.

На Кураховском и Времовском направлениях враг по 7 раз атаковал наши позиции. Наибольшую активность проявил в районе Константиновки. Еще продолжаются бои в двух локациях.

Дважды оккупанты безуспешно штурмовали наши позиции на Ореховском направлении, в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении ситуация существенных изменений не претерпела, потерь позиций и территорий не допущено. Украинские воины успешно отбили пять атак российских захватчиков на левобережье Днепра.