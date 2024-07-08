Количество погибших из-за ракетного удара россиян по Киеву возросло до 22
В результате российского ракетного удара в Киеве погибли 22 человека, еще 63 пострадали.
Источник: МВД Украины, КГВА, Офис генпрокурора
Дословно: "В Киеве погибли 20 человек, еще 61 человек пострадал. В частности, на территории детской больницы "Охматдет" погибли 2 человека, еще 10 пострадали. Спасены 4 человека, из них 3 ребенка".
Детали: Отмечается, что всего в Украине в результате вражеской атаки погиб 31 человек, еще 125 - пострадали.
Позже спасатели сообщили, что "всего по г. Киев погибло 22 человека, пострадало - 72".
Обновлено в 19:20: Начальник КМВА Сергей Попко сообщил, что по состоянию на вечер известно о 22 погибших (из них 2 детей) и 82 пострадавших.
В частности, в Шевченковском районе в больнице Охматдет погибли 2 взрослых человека (один из них врач), 10 пострадали. Там продолжаются работы по разбору завалов и поиску людей. На промышленном объекте погиб 1 человек и 3 пострадали для работы по разбору завалов.
В Соломенском районе поврежден бизнес-центр "Домино", погибли 7 человек и 9 пострадали, продолжаются работы по разбору завалов и поиску людей.
В Голосеевском районе частично разрушен 5-этажный жилой дом, возникли 2 очага пожара по 10 м.кв., повреждена кровля.Рядом повреждено дошкольное учебное заведение.
В Днепровском районе в медицинском центре погибли 8 человек и 4 пострадали, продолжаются работы по разбору завалов и поиску людей.
В Дарницком районе поврежден частный дом, пострадал 1 человек также возник пожар, погибли 3 человека (из них 2 детей), 18 пострадали, 7 человек спасены.
Обновлено в 20:10: В Офисе генпрокурора сообщили, что по состоянию на 19:00 о 23 погибших в Киеве, из них двое детей, которых достали из-под завалов многоквартирного дома. В то же время сообщают о 63 травмированных.
Предыстория:
- Утром 8 июля Воздушные силы ВСУ сообщили, что Россия подняла в небо бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 с аэродрома "Оленья".
- Впоследствии Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские оккупанты запустили по Украине ракеты и КАБы - по всей стране раздавалась воздушная тревога. В столице и ряде других городов раздавались взрывы.
- В результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что в результате ракетного удара России по Украине 8 июля пока известно о 27 погибших и более 100 раненых.
- Накануне мэр Киева писал, что количество пострадавших в разных районах столицы увеличилось до 66 человек, 44 из них госпитализировали в медучреждения города. Остальным оказали помощь на месте. По его словам, после ракетного удара РФ утром 8 июля по детской специализированной больнице "Охматдет" погибли двое взрослых, также известно о 16 пострадавших, среди которых 7 детей.