Количество погибших из-за ракетного удара россиян по Киеву возросло до 22

В результате российского ракетного удара в Киеве погибли 22 человека, еще 63 пострадали.

Источник: МВД Украины, КГВА, Офис генпрокурора

Дословно: "В Киеве погибли 20 человек, еще 61 человек пострадал. В частности, на территории детской больницы "Охматдет" погибли 2 человека, еще 10 пострадали. Спасены 4 человека, из них 3 ребенка".

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Детали: Отмечается, что всего в Украине в результате вражеской атаки погиб 31 человек, еще 125 - пострадали.

Позже спасатели сообщили, что "всего по г. Киев погибло 22 человека, пострадало - 72".

Обновлено в 19:20: Начальник КМВА Сергей Попко сообщил, что по состоянию на вечер известно о 22 погибших (из них 2 детей) и 82 пострадавших.

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В частности, в Шевченковском районе в больнице Охматдет погибли 2 взрослых человека (один из них врач), 10 пострадали. Там продолжаются работы по разбору завалов и поиску людей. На промышленном объекте погиб 1 человек и 3 пострадали для работы по разбору завалов.

В Соломенском районе поврежден бизнес-центр "Домино", погибли 7 человек и 9 пострадали, продолжаются работы по разбору завалов и поиску людей.

В Голосеевском районе частично разрушен 5-этажный жилой дом, возникли 2 очага пожара по 10 м.кв., повреждена кровля.Рядом повреждено дошкольное учебное заведение.

В Днепровском районе в медицинском центре погибли 8 человек и 4 пострадали, продолжаются работы по разбору завалов и поиску людей.

В Дарницком районе поврежден частный дом, пострадал 1 человек также возник пожар, погибли 3 человека (из них 2 детей), 18 пострадали, 7 человек спасены.

Обновлено в 20:10: В Офисе генпрокурора сообщили, что по состоянию на 19:00 о 23 погибших в Киеве, из них двое детей, которых достали из-под завалов многоквартирного дома. В то же время сообщают о 63 травмированных.

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