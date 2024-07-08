Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Количество погибших из-за ракетного удара россиян по Киеву возросло до 22

Анастасия Проц, Татьяна ОлейникПонедельник, 8 июля 2024, 19:24
Количество погибших из-за ракетного удара россиян по Киеву возросло до 22
ФОТО: БОГДАН КУТЕПОВ

В результате российского ракетного удара в Киеве погибли 22 человека, еще 63 пострадали.

Источник: МВД Украины, КГВА, Офис генпрокурора

Дословно: "В Киеве погибли 20 человек, еще 61 человек пострадал. В частности, на территории детской больницы "Охматдет" погибли 2 человека, еще 10 пострадали. Спасены 4 человека, из них 3 ребенка".

Реклама:

Детали: Отмечается, что всего в Украине в результате вражеской атаки погиб 31 человек, еще 125 - пострадали.

Позже спасатели сообщили, что "всего по г. Киев погибло 22 человека, пострадало - 72".

Обновлено в 19:20: Начальник КМВА Сергей Попко сообщил, что по состоянию на вечер известно о 22 погибших (из них 2 детей) и 82 пострадавших.

ВИДЕО ДНЯ

В частности, в Шевченковском районе в больнице Охматдет погибли 2 взрослых человека (один из них врач), 10 пострадали. Там продолжаются работы по разбору завалов и поиску людей. На промышленном объекте погиб 1 человек и 3 пострадали для работы по разбору завалов.

В Соломенском районе поврежден бизнес-центр "Домино", погибли 7 человек и 9 пострадали, продолжаются работы по разбору завалов и поиску людей.

В Голосеевском районе частично разрушен 5-этажный жилой дом, возникли 2 очага пожара по 10 м.кв., повреждена кровля.Рядом повреждено дошкольное учебное заведение.

В Днепровском районе в медицинском центре погибли 8 человек и 4 пострадали, продолжаются работы по разбору завалов и поиску людей.

В Дарницком районе поврежден частный дом, пострадал 1 человек также возник пожар, погибли 3 человека (из них 2 детей), 18 пострадали, 7 человек спасены.

Обновлено в 20:10: В Офисе генпрокурора сообщили, что по состоянию на 19:00 о 23 погибших в Киеве, из них двое детей, которых достали из-под завалов многоквартирного дома. В то же время сообщают о 63 травмированных.

Предыстория:

Темы: Киевракетный ударжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия и Иран стремятся к углублению отношений и сотрудничества – ISW

видеоВо время выступления Трампа в Пенсильвании произошла стрельба

В воскресенье Украина будет страдать от жары, в Киевской области до 39°

Bloomberg: Орбан на саммите НАТО выступил против вступления Украины

картаРоссийский "Шахед" пролетел 350 км над Беларусью – Гаюн

Стефанишина: Украину могут пригласить в НАТО в любой момент

Все новости...
Зеленский объяснил, почему Орбан не может быть посредником между Украиной и РФ
СБУ установила, какой ракетой Россия ударила по "Охматдету"
ПВО сбила 30 ракет из 38 запущенных
Воздушные силы об особенности удара РФ 8 июля: крылатые ракеты летели на сверхмалых высотах
Последние новости
08:19
Россияне потеряли еще более 1300 воинов и полсотни артсистем
08:16
Евро-2024Сборная Испании — сборная Англии: анонс финала ЧЕ
07:56
51 нобелевский лауреат подписал письмо с призывом прекратить огонь в Украине и в Секторе Газа
07:26
Запорожскую область за сутки атаковали 150 российских БпЛА различной модификации
06:38
ФБР возглавит расследование покушения на Трампа – СМИ
06:10
Враг атаковал Сумскую область НАР, сбрасывал мины
05:08
Во время удара Израиля по главарю ХАМАС погибло по меньшей мере 90 человек на юге Газы – АР
04:22
Трамп сообщил, что получил ранение уха
04:00
Россия и Иран стремятся к углублению отношений и сотрудничества – ISW
03:18
Байден о стрельбе во время выступления Трампа: В США нет места такому насилию
Все новости...
Реклама:
Реклама: