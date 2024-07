Кулеба обсудил с министром иностранных дел Нидерландов поставку Patriot

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с новым министром иностранных дел Нидерландов Каспаром Вельдкампом поддержку Украины, в частности – поставку системы Patriot.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Кулебы в соцсети Х (Twitter)

Детали: Кулеба сообщил, что разговор с новоназначенным министром иностранных дел Нидерландов Каспаром Вельдкампом стал первым со времени назначения последнего на должность. Во время разговора глава украинского МИД выразил благодарность за подтверждение непоколебимой поддержки Украины со стороны Нидерландов.

I was pleased to have my first call with the newly appointed Dutch Foreign Minister @ministerBZ Caspar Veldkamp.



I am grateful to my counterpart for reaffirming that the Netherlands will continue to provide steadfast support for Ukraine, including in military aid, sanctions…