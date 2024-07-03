Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Кулеба обсудил с министром иностранных дел Нидерландов поставку Patriot

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцСреда, 3 июля 2024, 18:32
Кулеба обсудил с министром иностранных дел Нидерландов поставку Patriot
ДМИТРИЙ КУЛЕБА, ФОТО: GETTY IMAGES

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с новым министром иностранных дел Нидерландов Каспаром Вельдкампом поддержку Украины, в частности – поставку системы Patriot.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Кулебы в соцсети Х (Twitter)

Детали: Кулеба сообщил, что разговор с новоназначенным министром иностранных дел Нидерландов Каспаром Вельдкампом стал первым со времени назначения последнего на должность. Во время разговора глава украинского МИД выразил благодарность за подтверждение непоколебимой поддержки Украины со стороны Нидерландов.

Реклама:

Кулеба отметил, что Нидерланды будут продолжать оказывать военную помощь Украине, осуществлять санкционное давление на Россию, привлекать к ответственности за российские преступления, а также заниматься вопросом похищенных украинских детей.

ВИДЕО ДНЯ

Отдельно министр подчеркнул важность скорейшей поставки в Украину анонсированной системы противовоздушной обороны Patriot, выразив благодарность за постоянное лидерство Нидерландов во всех соответствующих сферах.

Ранее в среду состоялся телефонный разговор премьер-министра Нидерландов Дика Схофа, который возглавил правительство после победы ультраправых на выборах, с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава нидерландского правительства заверил в дальнейшей поддержке Киева.

21 июня предыдущее правительство Нидерландов объявило, что страна совместно с еще одним государством передаст Украине систему противовоздушной обороны Patriot.

Еще в конце мая Нидерланды объявили, что при поддержке других стран хотят собрать и передать Украине Patriot в краткосрочной перспективе.

Темы: Нидерландыпомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Затонул один из самых современных кораблей ВМС Ирана

видеоISW: у украинских военных есть технологическая инновация, которая ослабит давление на ПВО

В нескольких городах Франции начались беспорядки

обновленоЭтой ночью страну атаковали несколько групп крылатых ракет

фотоОрбан прибыл в Пекин

Во Франции сенсационно выигрывают левые, ультраправые лишь третьи – экзитполл

Все новости...
Нидерланды
Новый премьер Нидерландов заверил Зеленского в дальнейшей поддержке Украины
Новый министр обороны Нидерландов заверил в продолжении поддержки Украины
Нидерланды завершили оформление разрешения на экспорт F-16 для Украины
Последние новости
09:20
Цены на нефть упали из-за ослабления геополитического напряжения на Ближнем Востоке
09:11
Восстановление городов и "модернист" Зеленский. В каких городах мы будем жить после войны
08:55
Спикер Джонсон встретится с Зеленским во время саммита НАТО
08:50
Потерять нельзя восстановить. Как разрушенные войной города восстают из пепла
08:48
Россияне за сутки более 50 раз штурмовали Покровское направление - Генштаб
08:20
Премьер Франции уйдет в отставку
08:13
легкая атлетикаЕще один мировой рекорд: На этапе Бриллиантовой лиги установили новый топ-результат в беге на 1500 метрів
08:06
Результаты выборов во Франции: левые заняли первое место, ультраправые стали третьими
08:01
Ночью над Украиной сбили 3 из 6 ракет
07:44
По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ, в воздухе еще могут быть 5 бомбардировщиков Ту-95
Все новости...
Реклама:
Реклама: