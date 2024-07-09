В Киеве возросло число погибших от российского удара – КГВА

По состоянию на 17:00 уже известно о 33-х погибших от ракетного удара российских оккупантов по Киеву 8 июля.

Источник: Киевская городская военная администрация в соцсетях

Детали: По состоянию на 15:30 вторника было известно, что 32 человека погибли, еще 120 пострадали, 11 человек спасены.

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Ранее спасатели достали тела еще 3 женщин из-под завалов дома в Шевченковском районе Киева, в 13:00 в ГСЧС сообщили, что достали тело еще одного человека, поэтому жертв на этой локации уже 12, а всего в Киеве до сих пор было 32.

Предыстория: