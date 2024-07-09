В Киеве возросло число погибших от российского удара – КГВА
Вторник, 9 июля 2024, 17:43
По состоянию на 17:00 уже известно о 33-х погибших от ракетного удара российских оккупантов по Киеву 8 июля.
Источник: Киевская городская военная администрация в соцсетях
Детали: По состоянию на 15:30 вторника было известно, что 32 человека погибли, еще 120 пострадали, 11 человек спасены.
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Ранее спасатели достали тела еще 3 женщин из-под завалов дома в Шевченковском районе Киева, в 13:00 в ГСЧС сообщили, что достали тело еще одного человека, поэтому жертв на этой локации уже 12, а всего в Киеве до сих пор было 32.
Предыстория:
- 8 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Украине. В Киеве попали по больнице Охматдет, частной клинике ADONIS и жилых домах.
- В Охматдете погибли 2 взрослых (одна из них врач).
- В одном из домов в Шевченковском районе в результате удара разрушен целый подъезд − погибло 7 человек (из них 3 детей). На промышленном объекте в Шевченковском районе погибли 2 человека.
- В Соломенском районе поврежден бизнес-центр "Домино" − погибли 7 человек.
- В Днепровском районе частично разрушено 4-этажное здание клиники ADONIS − погибли 9 человек.
- По состоянию на вечер 8 июля сообщалось, что в общем в результате удара РФ по территории Украины 8 июля погибли 37 человек, ранены 170.