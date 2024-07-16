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Индии не понравились слова Зеленского о встрече Моди и Путина, когда бомбили "Охматдет"

Алена МазуренкоВторник, 16 июля 2024, 10:59
Индии не понравились слова Зеленского о встрече Моди и Путина, когда бомбили Охматдет
ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ И ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ИНДИИ НАРЕНДРА МОДИ. ФОТО: ОП

Индия вызвала украинского посла, чтобы обсудить слова президента Владимира Зеленского о встрече в России премьер-министра Индии Нарендры Моди и российского правителя Владимира Путина.

Источник: The Economic Times

Дословно: "В понедельник Индия обсудила с послом Украины в Индии замечания, сделанные президентом Владимиром Зеленским в адрес премьер-министра Нарендры Моди во время его визита в Россию.

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Как стало известно ЭП, МИД вызвал украинского посла в понедельник и поднял этот вопрос. Это четко указывает на недовольство Дели позицией Украины относительно комментариев Зеленского в адрес премьер-министра".

Детали: Также стало известно, что Индия отложила заседание совместной с Украиной рабочей группы по вопросам культуры.

На прошлой неделе Зеленский раскритиковал встречу Моди с правителем России Владимиром Путиным, назвав ее "разрушительным ударом по мирным усилиям".

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Зеленский заявил: "Печально видеть, как лидер крупнейшей в мире демократии обнимает самого известного в мире преступника в Москве".

На прошлой неделе Моди совершил двухдневный визит в Россию на 22-й ежегодный саммит Индии после трехлетнего перерыва. Последний саммит состоялся в декабре 2021 года, когда Путин посетил Дели. Сообщается, что визит Моди дал "большой толчок экономическому партнерству" с РФ.

8 июля во время ракетной атаки россиян кроме детской больницы "Охматдет", один из ударов состоялся неподалеку от посольства Индии в Украине.

Напомним: 

Темы: ИндияУкраинаРосcиявойна
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