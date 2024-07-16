Индии не понравились слова Зеленского о встрече Моди и Путина, когда бомбили "Охматдет"
Индия вызвала украинского посла, чтобы обсудить слова президента Владимира Зеленского о встрече в России премьер-министра Индии Нарендры Моди и российского правителя Владимира Путина.
Источник: The Economic Times
Дословно: "В понедельник Индия обсудила с послом Украины в Индии замечания, сделанные президентом Владимиром Зеленским в адрес премьер-министра Нарендры Моди во время его визита в Россию.
Как стало известно ЭП, МИД вызвал украинского посла в понедельник и поднял этот вопрос. Это четко указывает на недовольство Дели позицией Украины относительно комментариев Зеленского в адрес премьер-министра".
Детали: Также стало известно, что Индия отложила заседание совместной с Украиной рабочей группы по вопросам культуры.
На прошлой неделе Зеленский раскритиковал встречу Моди с правителем России Владимиром Путиным, назвав ее "разрушительным ударом по мирным усилиям".
Зеленский заявил: "Печально видеть, как лидер крупнейшей в мире демократии обнимает самого известного в мире преступника в Москве".
На прошлой неделе Моди совершил двухдневный визит в Россию на 22-й ежегодный саммит Индии после трехлетнего перерыва. Последний саммит состоялся в декабре 2021 года, когда Путин посетил Дели. Сообщается, что визит Моди дал "большой толчок экономическому партнерству" с РФ.
8 июля во время ракетной атаки россиян кроме детской больницы "Охматдет", один из ударов состоялся неподалеку от посольства Индии в Украине.
Напомним:
- Премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с правителем РФ Владимиром Путиным призвал его прекратить войну в Украине. Он заявил Путину, что решение не может быть найдено на поле боя.
- Индийские издания со ссылкой на источники сообщили, что после встречи премьер-министра Индии Нарендра Моди и правителя РФ Владимира Путина, Россия решила уволить всех индийцев, которых оккупанты завербовали для войны в Украине.
- В результате ракетного удара россиян 8 июля в Киеве было зафиксировано попадание в помещение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет". Один из корпусов был разрушен. По данным столичных властей, 2 человека погибли и 32 получили ранения. Позже еще один ребенок скончался в больнице.
- Служба безопасности Украины квалифицировала удар России по национальной детской специализированной больнице "Охматдет" как военное преступление и открыла по данному факту уголовное производство. По данным СБУ, для огневого поражения медучреждения оккупанты применили стратегическую крылатую ракету Х-101.