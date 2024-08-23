Премьер-министр Индии Моди прибыл в Украину

Нарендра Моди на встрече с индийской диаспорой в Киеве. Фото - из его соцсети Х (Twitter)

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Украину. Это первый официальный визит индийского премьер-министра в Украину за время независимости.

Источник: Times of India, Моди в соцсети Х (Twitter)

Детали: Индийский политик прибыл в Киев утром 23 августа. Ожидается, что он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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⚡ Indian PM Modi arrived in Kyiv for the first time in the history of Ukraine-India bilateral relations.



📹: Ukrzaliznytsia / Instagram pic.twitter.com/N1lBzOy06P — UNITED24 Media (@United24media) August 23, 2024

Обновлено: Моди в соцсети Х опубликовал фото встречи с индийской диаспорой.

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Нарендра Моди на встрече с индийской диаспорой в Киеве. Фото - из его соцсети Х (Twitter)

Нарендра Моди на встрече с индийской диаспорой в Киеве. Фото - из его соцсети Х (Twitter)

Что предшествовало:

21 августа Моди призвал к "восстановлению мира" перед визитом в Украину и анонсировал, что поделится перспективами окончания войны с Россией.

Предыстория: