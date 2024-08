Премьер-министр Индии Моди прибыл в Украину

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Украину. Это первый официальный визит индийского премьер-министра в Украину за время независимости.

Источник: Times of India, Моди в соцсети Х (Twitter)

Детали: Индийский политик прибыл в Киев утром 23 августа. Ожидается, что он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

⚡ Indian PM Modi arrived in Kyiv for the first time in the history of Ukraine-India bilateral relations.



📹: Ukrzaliznytsia / Instagram pic.twitter.com/N1lBzOy06P