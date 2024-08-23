Премьер-министр Индии Моди прибыл в Украину
Пятница, 23 августа 2024, 09:20
Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Украину. Это первый официальный визит индийского премьер-министра в Украину за время независимости.
Источник: Times of India, Моди в соцсети Х (Twitter)
Детали: Индийский политик прибыл в Киев утром 23 августа. Ожидается, что он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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⚡ Indian PM Modi arrived in Kyiv for the first time in the history of Ukraine-India bilateral relations.— UNITED24 Media (@United24media) August 23, 2024
📹: Ukrzaliznytsia / Instagram pic.twitter.com/N1lBzOy06P
Обновлено: Моди в соцсети Х опубликовал фото встречи с индийской диаспорой.
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Что предшествовало:
21 августа Моди призвал к "восстановлению мира" перед визитом в Украину и анонсировал, что поделится перспективами окончания войны с Россией.
Предыстория:
- В начале июля, в день российской атаки на больницу "Охматдет" в Киеве, Моди посетил Россию. На встрече с правителем РФ Владимиром Путиным призвал его прекратить войну в Украине и заявил, что решение не может быть найдено на поле боя.
- Зеленский раскритиковал встречу Моди с правителем России Владимиром Путиным, назвав ее "разрушительным ударом по мирным усилиям". В ответ на это Индия вызвала украинского посла, чтобы обсудить слова президента Украины.
- Соединенные Штаты выразили обеспокоенность Индии относительно ее отношений с Россией на фоне захватнической войны, которую РФ ведет против Украины.
- Офис президента официально подтвердил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Украину накануне Дня Независимости.