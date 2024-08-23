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Премьер-министр Индии Моди прибыл в Украину

Татьяна ОлейникПятница, 23 августа 2024, 09:20
Премьер-министр Индии Моди прибыл в Украину
Нарендра Моди на встрече с индийской диаспорой в Киеве. Фото - из его соцсети Х (Twitter)

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Украину. Это первый официальный визит индийского премьер-министра в Украину за время независимости.

Источник: Times of India, Моди в соцсети Х (Twitter)

Детали: Индийский политик прибыл в Киев утром 23 августа. Ожидается, что он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. 

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Обновлено: Моди в соцсети Х опубликовал фото встречи с индийской диаспорой.

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Нарендра Моди на встрече с индийской диаспорой в Киеве. Фото - из его соцсети Х (Twitter)
 
Нарендра Моди на встрече с индийской диаспорой в Киеве. Фото - из его соцсети Х (Twitter)

Что предшествовало:

21 августа Моди призвал к "восстановлению мира" перед визитом в Украину и анонсировал, что поделится перспективами окончания войны с Россией.

Предыстория:

  • В начале июля, в день российской атаки на больницу "Охматдет" в Киеве, Моди посетил Россию. На встрече с правителем РФ Владимиром Путиным призвал его прекратить войну в Украине и заявил, что решение не может быть найдено на поле боя.
  • Зеленский раскритиковал встречу Моди с правителем России Владимиром Путиным, назвав ее "разрушительным ударом по мирным усилиям". В ответ на это Индия вызвала украинского посла, чтобы обсудить слова президента Украины.
  • Соединенные Штаты выразили обеспокоенность Индии относительно ее отношений с Россией на фоне захватнической войны, которую РФ ведет против Украины.
  • Офис президента официально подтвердил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Украину накануне Дня Независимости.

Индия
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