Bihus.Info: Нардеп Дмитрук сотрудничает с подозреваемым в госизмене священником УПЦ МП

Журналисты Bihus.Info обнаружили доказательства сотрудничества внефракционного народного депутата Артема Дмитрука с подозреваемым в пяти преступлениях против Украины Сергеем Чертилиным.

Источник: Bihus.Info

Детали: В частности, журналисты приводят скриншот переписки, где подозреваемый Чертилин отчитывается после встречи с Дмитруком. Последний, по его словам, готов к полному сотрудничеству и благодарит за юридический анализ закон 8371 (о деятельности религиозных организаций – УП), по поводу которого удалось убедить некоторых депутатов.

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скриншот - Bihus.Info

Сам Дмитрук в разговоре с журналисткой подтверждает, что встречался по поводу "защиты" УПЦ МП в Украине.

Прямая речь Дмитрука: "Конечно встречались, конечно говорили. Говорили ли о давлении на УПЦ? Конечно, говорили. Формировали ли соответствующие правки? Ну, скажем так, не формировали, но обсуждали. Но мы каждый день можем видеть, как представители ВТО забирают храмы, избивают священников, избивают прихожан и совершают другие незаконные действия по отношению к гражданам.

Я, Артем Дмитрук, защищаю права всех граждан Украины независимо от их религиозных убеждений, цвета кожи или других взглядов".

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Детали: Уже в другом чате, уже упомянутый подозреваемый в госизмене Чертилин упоминает фамилию Культенко. Ему вроде бы передают правки по закону о московской церкви в Украине.

Журналисты предполагают, что речь идет об Артеме Культенко – семинаристе Киевской духовной академии Московского патриархата и народном депутате от партии "Слуга народа".

Предстоятель УПЦ (МП) Онуфрий и Артем Культенко СКРИНШОТ - BIHUS.INFO

Дмитрук и Культенко не проголосовали за запрещение русской церкви в первом чтении. Кроме того, они оба публично высказываются за поддержку российского патриархата в Украине.

Справка: Дмитрук известен несколькими скандалами. Он был одним из трех "антивакцинаторов", которых называл глава фракции "слуг" Давид Арахамия. Дмитрук был исключен из фракции "Слуга народа" в ноябре 2021 года.

В феврале 2024 года Дмитрук внес залог за монаха Киево-Печерской Лавры иеродиакона УПЦ МП Павла Музычука, задержанного Службой безопасности Украины по подозрению в оправдывании и признании правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины.

12 марта 2024 года СБУ нейтрализовала в Киеве преступную организацию так называемого медийного блока УПЦ МП, которая разжигала религиозную рознь. В частности, задержала руководителя – входившего в агентурный аппарат российской спецслужбы. По данным УП речь шла о Чертилине.