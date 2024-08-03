Израильские авиаудары в субботу убили командира ХАМАС и еще 8 боевиков – СМИ

По данным палестинских и израильских источников, в результате авиаудара Израиля на оккупированном Западном берегу реки Иордан в субботу погибли командир ХАМАС и 8 боевиков "Исламского джихада".

Источник: Reuters со ссылкой на СМИ боевиков ХАМАС и израильских военных

Overnight, the Israeli Air Force and Shin Bet carried out a Joint Operation in the West Bank which resulted in an Airstrike on a Vehicle within the Town of Qaffin to the North of Tulkarm; Five Members of Hamas’s Tulkarm Brigade, including Commander Haitham Balidi, were Eliminated… pic.twitter.com/xwhEt3IHMn Реклама: August 3, 2024

Детали: В результате израильского авиаудара на оккупированном Западном берегу реки Иордан в субботу погибли командир ХАМАС и четверо боевиков "Исламского джихада", сообщили СМИ боевиков, а израильские военные заявили, что в результате отдельного удара были убиты еще четыре боевика.

Израильские военные заявили, что первый авиаудар был нанесен по автомобилю в городке вблизи города Тулькарм, который, по их словам, был направлен против боевиков, собиравшихся совершить нападение. СМИ ХАМАС сообщили, что был поражен автомобиль с боевиками, и что один из погибших был командиром бригады в Тулькарме.

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Палестинская группировка "Исламский джихад" назвала других четырех мужчин своими боевиками.

Через несколько часов после этого был нанесен второй удар по другой группе вооруженных боевиков, которые обстреляли военнослужащих, сообщили израильские военные во время операции в Тулькарме, которую они назвали антитеррористической.