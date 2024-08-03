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Израильские авиаудары в субботу убили командира ХАМАС и еще 8 боевиков – СМИ

Катерина ТищенкоСуббота, 3 августа 2024, 16:18
Израильские авиаудары в субботу убили командира ХАМАС и еще 8 боевиков – СМИ
попадание в авто боевиков ХАМАС, скриншот видео

По данным палестинских и израильских источников, в результате авиаудара Израиля на оккупированном Западном берегу реки Иордан в субботу погибли командир ХАМАС и 8 боевиков "Исламского джихада".

Источник: Reuters со ссылкой на СМИ боевиков ХАМАС и израильских военных

Детали: В результате израильского авиаудара на оккупированном Западном берегу реки Иордан в субботу погибли командир ХАМАС и четверо боевиков "Исламского джихада", сообщили СМИ боевиков, а израильские военные заявили, что в результате отдельного удара были убиты еще четыре боевика.

Израильские военные заявили, что первый авиаудар был нанесен по автомобилю в городке вблизи города Тулькарм, который, по их словам, был направлен против боевиков, собиравшихся совершить нападение. СМИ ХАМАС сообщили, что был поражен автомобиль с боевиками, и что один из погибших был командиром бригады в Тулькарме.

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Палестинская группировка "Исламский джихад" назвала других четырех мужчин своими боевиками.

Через несколько часов после этого был нанесен второй удар по другой группе вооруженных боевиков, которые обстреляли военнослужащих, сообщили израильские военные во время операции в Тулькарме, которую они назвали антитеррористической.

Темы: ИзраильХАМАС
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