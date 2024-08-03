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Ізраїльські авіаудари в суботу вбили командира ХАМАС і ще 8 бойовиків – ЗМІ

Катерина ТищенкоСубота, 3 серпня 2024, 16:18
Ізраїльські авіаудари в суботу вбили командира ХАМАС і ще 8 бойовиків – ЗМІ
влучання в авто бойовиків ХАМАС, скріншот відео

За даними палестинських та ізраїльських джерел, внаслідок авіаудару Ізраїлю на окупованому Західному березі річки Йордан в суботу загинули командир ХАМАС і 8 бойовиків "Ісламського джихаду".

Джерело: Reuters із посиланням на ЗМІ бойовиків ХАМАС і ізраїльських військових

Деталі: В результаті ізраїльського авіаудару на окупованому Західному березі річки Йордан в суботу загинули командир ХАМАС і четверо бойовиків "Ісламського джихаду", повідомили ЗМІ бойовиків, а ізраїльські військові заявили, що в результаті окремого удару було вбито ще чотирьох бойовиків.

Ізраїльські військові заявили, що перший авіаудар був нанесений по автомобілю в містечку поблизу міста Тулькарм, який, за їхніми словами, був спрямований проти бойовиків, що збиралися здійснити напад. ЗМІ ХАМАС повідомили, що був уражений автомобіль з бойовиками, і що один із загиблих був командиром бригади в Тулькармі.

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Палестинське угрупування "Ісламський джихад" назвало інших чотирьох чоловіків своїми бойовиками.

За кілька годин після цього було завдано другого удару по іншій групі озброєних бойовиків, які обстріляли військовослужбовців, повідомили ізраїльські військові під час операції в Тулькармі, яку вони назвали антитерористичною.

Теми: ІзраїльХАМАС
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