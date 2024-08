Ізраїльські авіаудари в суботу вбили командира ХАМАС і ще 8 бойовиків – ЗМІ

За даними палестинських та ізраїльських джерел, внаслідок авіаудару Ізраїлю на окупованому Західному березі річки Йордан в суботу загинули командир ХАМАС і 8 бойовиків "Ісламського джихаду".

Джерело: Reuters із посиланням на ЗМІ бойовиків ХАМАС і ізраїльських військових

Overnight, the Israeli Air Force and Shin Bet carried out a Joint Operation in the West Bank which resulted in an Airstrike on a Vehicle within the Town of Qaffin to the North of Tulkarm; Five Members of Hamas’s Tulkarm Brigade, including Commander Haitham Balidi, were Eliminated… pic.twitter.com/xwhEt3IHMn

