Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

На Сумщине объявили обязательную эвакуацию в 5 общинах на границе с РФ

Алена МазуренкоСреда, 7 августа 2024, 17:50
На Сумщине объявили обязательную эвакуацию в 5 общинах на границе с РФ
google maps

На Сумщине объявили об обязательной эвакуации из 23 населенных пунктов в 5-ти приграничных с Россией общинах Сумского района.

Источник: начальник Сумской ОГА Владимир Артюх в эфире телемарафона

Прямая речь Артюха: "Я только что подписал распоряжение о введении обязательной эвакуации из 23 населенных пунктов в 5 громадах Сумского района. В действие вступает с момента подписания".

Реклама:

Детали: По словам Артюха, речь идет об эвакуации около 6 тысяч человек, среди них 425 детей.

В частности обязательная эвакуация касается Краснопольской, Николаевской сельской, Миропольской, Юнаковской и Хотинской громад Сумского района, которые попадают в зону огневого поражения врага.

Прямая речь Артюха: "Ситуация на Сумщине достаточно напряженная. Более суток продолжалась воздушная тревога. Я благодарю наши Вооруженные силы, Силы противовоздушной обороны, которые уничтожают даже баллистические ракеты. И очень много взрывов, которые слышат сегодня жители Сум и области - это работа нашей противовоздушной обороны. Такого прикрытия еще не было на Сумщине".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: 

  • 6 августа в РФ заявили о попытке защитников Украины прорваться на территорию региона в Суджанском и Кореневском районах: Российские паблики утром 6 августа начали распространять информацию о боях в приграничье Курской области. Якобы украинские защитники продвигаются в сторону Гончаровки Суджанского района РФ на технике.
  • Минобороны РФ сообщило, что к госгранице с Украиной в Курской области выдвигаются резервы российской группировки войск.
  • Военно-аналитический проект DeepState опубликовал фотографии вероятно уничтоженной техники россиян в Курской области.
  • Российские пропагандисты и так называемые "военкоры" заявляют, что украинские силы, которые вошли в Курскую область РФ в ночь на 6 августа, закрепились в приграничной зоне.
  • 7 августа исполняющий обязанности губернатора Курской области РФ Алексей Смирнов заявил, что ночью доложил лидеру Кремля Владимиру Путину о якобы атаке беспилотниками и ракетами российского региона, а также сообщил, что с приграничных территорий вывозят людей.
  • Украинские военные и добровольческие формирования пока ситуацию в Курской области РФ не комментировали.

Сумская областьвойнаэвакуация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

WSJ: Россия выводит часть войск из Украины, чтобы перебросить на Курск

Байден прокомментировал наступление на Курскую область: создает Путину "настоящую дилемму"

футбол"Динамо" победило "Рейнджерс" и идет дальше в квалификации Лиги чемпионов

Министр обороны Литвы: Россия перебрасывает войска в Курскую область из Калининграда

Во время выполнения боевого задания погиб летчик Александр Мигуля

Взятка в $500 тысяч: СБУ опубликовала перехваченные разговоры заместителя министра энергетики

Все новости...
Путину доложили о ситуации в Курской области, власти вывозят жителей приграничья
Путин пожаловался на "масштабную провокацию" в Курской области со стороны Украины
"Радио Свобода" показала снимок с разрушениями на пункте пропуска в Курской области РФ
Украина готовит запуск нового приложения для командиров "Армия+" – Зеленский
Последние новости
09:13
Атака дронов: на Житомирщине под удар россиян попал инфраструктурный объект
09:08
Прокуратура Литвы расследует более 50 дел о нарушении санкций против РФ и Беларуси
09:06
08:58
Пентагон пристально следит за сотрудничеством России с Ираном, КНДР и Китаем
08:56
Ночью над Украиной сбили 17 из 23 "Шахедов" – Олещук
08:38
Украина и Британия начали работу над соглашением о 100-летнем партнерстве
08:37
Россияне заявили об атаке на три аэродрома: Минобороны РФ говорит, что сбили 117 дронов  
08:36
РосСМИ: Эвакуированных из Курской области российских срочников заставляют идти на фронт
08:17
Боррель о Курщине: ЕС полностью поддерживает борьбу украинцев
07:58
ВСУ отминусовали еще 1 240 оккупантов и 57 артсистем за сутки
Все новости...
Реклама:
Реклама: