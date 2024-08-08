Российская железная дорога сообщила, что временно закрыла для пассажиров вокзалы на станциях Суджа, Коренево, Псел в Курской области из-за боевых действий

Источник: пропагандисты "РИА Новости", российский "Интерфакс"

Детали: Сообщается, что для обеспечения безопасности движения в Курской области власти проводят дополнительные осмотры инфраструктуры и инструктируют персонал.

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Движение поездов, за исключением Суджанского и Кореневского районов, осуществляется в штатном режиме.

Напомним: Перед этим российское Минобороны подтвердило продвижение украинских военных в двух районах Курской области РФ и заявило, что перебросило к границе резервы и обстреливает ВСУ из авиации.

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