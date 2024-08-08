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Россияне закрыли три железнодорожные вокзалы в Курской области из-за боевых действий

Станислав ПогориловЧетверг, 8 августа 2024, 14:43
Россияне закрыли три железнодорожные вокзалы в Курской области из-за боевых действий
Фото: Getty Images

Российская железная дорога сообщила, что временно закрыла для пассажиров вокзалы на станциях Суджа, Коренево, Псел в Курской области из-за боевых действий

Источник: пропагандисты "РИА Новости", российский "Интерфакс"

Детали: Сообщается, что для обеспечения безопасности движения в Курской области власти проводят дополнительные осмотры инфраструктуры и инструктируют персонал.

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Движение поездов, за исключением Суджанского и Кореневского районов, осуществляется в штатном режиме.

Напомним: Перед этим российское Минобороны подтвердило продвижение украинских военных в двух районах Курской области РФ и заявило, что перебросило к границе резервы и обстреливает ВСУ из авиации.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 6 августа россияне сообщили о попытках Украины прорваться на территорию Курской области. 7 августа российские пропагандисты и так называемые "военкоры" утверждали, что украинские силы закрепились в приграничной зоне. А правитель России Владимир Путин назвал ситуацию "провокацией".
  • Украинская сторона события в Курской области пока официально не комментировала.
  • На вторые сутки после прорыва границы в Курской области РФ ввели режим чрезвычайной ситуации.
  • Специалисты Института изучения войны (ISW), проанализировав собранные данные, подтверждают продвижение якобы украинских войск до 10 километров вглубь российской Курской области.
  • Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что Штаты не получали от Украины предупреждений о каких-либо операциях в Курской области России. Он добавил, что "в том, что Украина не сообщает нам о своей точной тактике перед ее воплощением, нет ничего необычного" и что украинцы "нашу политику не нарушают".

Росcиявойнатранспорт
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