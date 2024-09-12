Передали в суд дело экс-генерала СБУ Наумова, который завладел 4,1 млн грн госпредприятия

Правоохранители передали в суд дело в отношении бывшего высокопоставленного чиновника Службы безопасности Украины Андрея Наумова, которого обвиняют в растрате, мошенничестве и злоупотреблении служебным положением.

Источник: пресс-службы Государственного бюро расследований и Офиса генпрокурора

Дословно ОГП: "Под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора направлено в суд обвинительный акт в отношении бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ по фактам злоупотребления служебным положением, завладение чужим имуществом в крупных размерах и завладение чужим имуществом путем мошенничества в особо крупных размерах".

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Детали: Расследованием установлено, что обвиняемый, находясь в должности директора одного из государственных предприятий, подписал заведомо экономически невыгодный для этого предприятия договор и документы по выполнению и оплате работ. В результате таких действий государству нанесен более 370 тысяч гривен убытков.

Также экс-генерал СБУ с целью незаконного обогащения организовал безосновательное начисление и выплату себе премий, в результате чего завладел средствами госпредприятия в сумме более 460 тысяч гривен.

Кроме того, работая по контракту в Службе безопасности Украины, путем обмана он завладел средствами госпредприятия в сумме почти 3,3 млн грн, которые были ему безосновательно начислены и выплачены в виде среднемесячной заработной платы как директору этого предприятия.

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В общем, находясь на должности руководителя государственного предприятия, обвиняемый завладел денежными средствами в размере более 4,1 млн грн.

Что предшествовало: В августе 2024 года Государственное бюро расследований сообщило, что Интерпол объявил в международный розыск бывшего начальника управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Справка: Наумов возглавлял Главное управление внутренней безопасности СБУ с лета 2019 года по июль 2021 года. 2020 президент Зеленский присвоил ему звание бригадного генерала.

Ранее Наумов работал в Генпрокуратуре и Государственном агентстве по управлению Чернобыльской зоной отчуждения.

Журналист Юрий Бутусов назвал Наумова "правой рукой" и другом главы (на тот момент) СБУ Ивана Баканова. Некоторые источники УП идентифицировали его чуть ли не как "кошелёк" Баканова.

Предыстория:

Наумов выехал из Украины за несколько часов до начала широкомасштабного вторжения российских войск в ночь на 24 февраля. Свою семью он эвакуировал из страны несколькими неделями ранее. Украинские правоохранители возбудили против него уголовное производство по подозрению в госизмене, а также провели обыски в конце марта в его квартирах в элитных жилых комплексах Киева.

В июне 2022 года "Украинская правда" узнала от своих источников, что на границе Сербии задержали бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова по подозрению в отмывании денег. Он ехал в Северную Македонию. В автомобиле нашли много спрятанной валюты и два изумруда. Наумова задержала местная полиция.

В начале 2024 года апелляционный суд в Сербии отменил приговор первой инстанции о годе лишения свободы для Наумова за отмывание денег, и дело вернули в суд.

Нацагентство по предотвращению коррупции промониторило образ жизни бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ, генерала Андрея Наумова и выявило признаки коррупции на более 32,7 млн грн.

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