Передали до суду справу ексгенерала СБУ Наумова, який заволодів 4,1 млн грн держпідприємства

Правоохоронці передали до суду справу щодо колишнього високопосадовця Служби безпеки України Андрія Наумова, якого обвинувачують у розтраті, шахрайстві та зловживанні службовим становищем.

Джерело: пресслужби Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора

Дослівно ОГП: "За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ за фактами зловживання службовим становищем, заволодіння чужим майном у великих розмірах та заволодіння чужим майном шляхом шахрайства в особливо великих розмірах".

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Деталі: Розслідуванням встановлено, що обвинувачений, перебуваючи на посаді директора одного з державних підприємств, підписав завідомо економічно невигідний для цього підприємства договір та документи по виконанню та оплаті робіт. Внаслідок таких дій державі завдано понад 370 тисяч гривень збитків.

Також ексгенерал СБУ з метою незаконного збагачення організував безпідставне нарахування і виплату собі премій, в результаті чого заволодів коштами держпідприємства у сумі понад 460 тисяч гривень.

Крім того, працюючи за контрактом в Службі безпеки України, шляхом обману він заволодів коштами держпідприємства у сумі майже 3,3 млн грн, які були йому безпідставно нараховані та виплачені у вигляді середньомісячної заробітної плати як директору цього підприємства.

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Загалом, перебуваючи на посаді керівника державного підприємства, обвинувачений заволодів грошовими коштами у розмірі понад 4,1 млн грн.

Що передувало: В серпні 2024 року Державне бюро розслідувань повідомило, що Інтерпол оголосив у міжнародний розшук колишнього начальника управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Довідково: Наумов очолював Головне управління внутрішньої безпеки СБУ з літа 2019 року до липня 2021 року. 2020 року президент Зеленський присвоїв йому звання бригадного генерала.

Раніше Наумов працював у Генпрокуратурі та Державному агентстві з управління Чорнобильською зоною відчуження.

Журналіст Юрій Бутусов називав Наумова "правою рукою" і другом тодішнього глави СБУ Івана Баканова. Деякі джерела УП ідентифікували його заледве не як "гаманець" Баканова.

Передісторія:

Андрій Наумов виїхав з України за кілька годин до початку широкомасштабного вторгнення російських військ у ніч проти 24 лютого. Свою родину він евакуював з країни кількома тижнями раніше. Українські правоохоронці порушили проти нього кримінальне провадження за підозрою в держзраді, а також провели обшуки наприкінці березня в його квартирах в елітних житлових комплексах Києва.

У червні 2022 року "Українська правда" дізналася від своїх джерел, що на кордоні Сербії Наумова затримали за підозрою у відмиванні коштів. Він їхав до Північної Македонії. В автомобілі знайшли заховані багато валюти і два смарагди. Наумова затримала місцева поліція.

На початку 2024 року апеляційний суд у Сербії скасував вирок першої інстанції щодо засудження Наумова до року позбавлення волі за відмивання грошей, і справу повернули до суду.

Нацагентство із запобігання корупції промоніторило спосіб життя колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, генерала Андрія Наумова і виявило ознаки корупції на понад 32,7 млн грн.

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