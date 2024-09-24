Нардеп Дмитрук заявил, что его задерживали правоохранители в Британии

Объявленный в розыск беглый нардеп Артем Дмитрук рассказал, что Украина якобы требует его срочной экстрадиции и его во вторник задерживали сотрудники правоохранительных органов в Лондоне.

Источник: Дмитрук в Instagram, британское издание The Independent

Прямая речь Дмитрука: "Зеленский требует моей срочной экстрадиции. Сегодня в рамках этого процесса я был задержан сотрудниками правоохранительных органов – после этого состоялось судебное заседание. Скажу одно: я буду оставаться с вами на связи".

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Детали: В интервью британскому изданию The Independent Дмитрук сообщал, что должен был предстать перед Вестминстерским магистратским судом в Лондоне, чтобы обжаловать запрос на экстрадицию от украинского правительства. Также пожаловался на "политические притеснения со стороны правительства Украины из-за его поддержки церкви".

Дмитрук также рассказал, что правительство Великобритании обеспечило ему безопасность после того, как он приехал в страну.

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