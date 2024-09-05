Российский правитель Владимир Путин, заявил, что его фаворитом на выборах в США был действующий президент Джо Байден, но поскольку он снялся с гонки и рекомендовал кандидатуру Камалы Харрис, то РФ тоже ее поддержит.

Источник: российское издание "Медуза" со ссылкой на заявление Путина на Восточном экономическом форуме 5 сентября

Прямая речь начальника Кремля: "Что касается фаворитов, то не нам это определять. Это выбор американского народа. Нашим фаворитом, если можно так сказать, был господин Байден. Его сняли с гонки, но он рекомендовал поддержать госпожу Харрис. И мы так сделаем, будем ее поддерживать".

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Детали: Он также заявил, что соперник Харрис на выборах Дональд Трамп, будучи президентом США, "ввел столько санкций в отношении России, сколько ни один президент раньше не вводил".



"Она (Харрис – ред.) так заразительно смеется, это говорит о том, что у нее все хорошо. А если у госпожи Харрис все хорошо, может, она воздержится от таких действий (введения санкций – ред.)" – заявил Путин.

Почем это важно: США неоднократно заявляли о вмешательстве России в выборы в Америке.

После президентских выборов 2016 года в США Россию обвиняли в поддержке Дональда Трампа.

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В июне Bloomberg писал, что Россия будет и дальше вмешиваться в выборы в США, чтобы ослабить Штаты и поддержку Украины.

4 сентября американские власти ввели санкции против руководства российского пропагандистского канала RT (в частности против главреда Маргариты Симоньян) и хакерской группировки RaHDit из-за вмешательства в президентские выборы 2024 года.

Действующий президент США Джо Байден демонстрирует активную поддержку Украины в противостоянии российской агрессии.

Он неоднократно называл Путина "военным преступником" и "жестоким тираном" и публично осуждал кровавые российские удары по мирным наеденным пунктам Украины.

В тоже время российские приспешники Путина, в частности зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который транслирует позицию Кремля, многократно угрожали коллективному Западу за поддержку Украины. Он также во всех своих сообщениях опускался до низких оскорблений, часто акцентируя свое внимание на возрасте Байдена, который старше начальника Медведева Путина на 10 лет.

Бывший президент США Дональд Трамп ранее не раз говорил, что имеет "план" по обеспечению мира в Украине в течение 24 часов в случае возвращения на высший пост. В ноябре 2023 года Владимир Зеленский предложил Трампу приехать в Украину. Но Трамп отказался, сославшись на "конфликт интересов" с действующей администрацией Джо Байдена.

После победы на праймериз в штате Айова в середине января Трамп снова повторил, что в случае победы на выборах "очень быстро" завершит войну. А президент Владимир Зеленский в очередной раз пригласил его в Украину.

В Администрации Путина заявили, что у них нет понимания, как экс-президент США Дональд Трамп мог бы остановить российскую агрессию против Украины, а также, что никаких контактов российских дипломатов с американским политиком по этому поводу не было.