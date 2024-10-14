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В МИД ответили на слова Джареда Лето о "российской энергии" и концертах в РФ

Анастасия ПроцПонедельник, 14 октября 2024, 10:49
В МИД ответили на слова Джареда Лето о российской энергии и концертах в РФ
Иллюстративное фото: Getty Images

В Министерстве иностранных дел Украины назвали слова фронтмена группы Thirty Seconds to Mars Джареда Лето о концертах в России и Украине, когда закончатся "эти проблемы" оскорблением для тех, кто жертвует жизнью ради свободы.

Источник: Министерство иностранных дел Украины

Дословно: "Ощущение „русской энергии" Джаредом Лето и его желание выступать в России является оскорблением для тех, кто жертвует жизнями ради защиты свободы".

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Детали: Также в ведомстве добавили, что не может быть никакого умиротворения России, когда она всеми способами продолжает решить "проблему" существования Украины.

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Что предшествовало:

  • Ранее американский музыкант, фронтмен группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето во время одного из своих концертов в Белграде заявил, что хочет поехать в Петербург и Москву.
  • До начала полномасштабной войны в Украине Джаред Лето часто приезжал в Киев. Например, в 2019 году спел на пешеходном мосту в столице.

МИДвойнаРосcия
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