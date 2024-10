В МИД ответили на слова Джареда Лето о "российской энергии" и концертах в РФ

В Министерстве иностранных дел Украины назвали слова фронтмена группы Thirty Seconds to Mars Джареда Лето о концертах в России и Украине, когда закончатся "эти проблемы" оскорблением для тех, кто жертвует жизнью ради свободы.

Источник: Министерство иностранных дел Украины

Дословно: "Ощущение „русской энергии" Джаредом Лето и его желание выступать в России является оскорблением для тех, кто жертвует жизнями ради защиты свободы".

Jared Leto’s "feeling the Russian energy" and his wish to perform in Russia is an insult to those sacrificing lives to defend freedom.



There can be no appeasement for Russia when it continues its attempts to solve "problem" of Ukraine’s very existence.



📹 @United24media pic.twitter.com/XDUB7bBCjk