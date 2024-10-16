В КНДР отчитались о 1,4 млн мобилизованных молодых людей, которые готовы к "священной войне"
В Северной Корее отчитались о мобилизации 1,4 млн граждан, которые горячо желают воевать в "священной войне" и уничтожить врагов, посягающих на "суверенитет" страны, которую возглавляет Ким Чен Ын.
Источник: Корейское центральное информационное агентство
Дословно: "В случае войны уничтожится Республика Корея (Южная Корея - ред.). Она желает войны, и мы с удовольствием уничтожим ее...
По сводным данным, за два дня, 14 и 15 октября, в общегосударственном масштабе более 1,4 млн. руководящих работников Союза молодежи и молодых людей изъявили горячее желание вступить и вернуться в Народную армию".
Детали: Пропаганда КНДР утверждает, что таким было желание 1,4 млн молодых людей 14-15 октября.
В заявлении КНДР открыто угрожает Южной Корее: "Вся страна переполнена желанием уничтожить корейский мусор, который нарушает суверенитет и безопасность нашей священной республики".
Дословно: "Горячая страсть молодежи к вступлению в армию является ярким проявлением жгучей ненависти и мстительности представителей нового поколения, готовых срывать оружием наказания безрассудную храбрость подонков человечества, которые совершают даже крупнейшее преступление, чтобы непременно вызвать войну, и порвать дурную связь с ними.
Молодые люди разных мест подписали заявление о вступлении и возвращении в армию с решимостью найти и уничтожить всех без исключения злейших маньяков противоборства, преступников".
Напомним:
- Накануне КНДР осуществила подрыв части дорог, которые соединяли ее с Южной Кореей. На прошлой неделе северокорейские военные объявили о плане "полного отделения" территории Северной Кореи от Южной Кореи, заявив, что они проинформировали американских военных об этом шаге, чтобы "предотвратить любую ложную оценку и случайный конфликт".
- 14 октября в своем вечернем обращении Владимир Зеленский заявил о фактическом включении в войну Северной Кореи.
- В Министерстве обороны Южной Кореи 8 октября заявили, что Северная Корея, вероятно, направит какую-то часть своих регулярных вооруженных сил в Украину в поддержку России.
- 13 октября Зеленский заявил, что Северная Корея поставляет России не только оружие, но и личный состав в военные силы, и призвал партнеров усилить поддержку Украины.
- 16 октября во время представления Плана победы в Верховной Раде президент Владимир Зеленский заявил, что Северная Корея поставляет России не только оружие, но и людей, которые должны работать на российских заводах.