Беглый нардеп Дмитрук онлайн присоединился к заседанию комитета Рады
Внефракционный народный депутат-беглец Артем Дмитрук, который в конце августа незаконно выехал за границу, 7 октября присоединился в онлайн-режиме к заседанию комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.
Источник: члены комитета в комментариях "Украинской правде"
Прямая речь члена комитета Александра Бакумова (парламентская фракция "Слуга народа"): "Могу подтвердить факт участия (Дмитрука - УП) в заседании комитета (в режиме видеоконференции) и голосовании".
Детали: По его словам, Дмитрук голосовал "за" последний законопроект в повестке дня заседания комитета - №9398 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования уголовной ответственности за заражение инфекционными болезнями или инфицирование их возбудителями".
В то же время член комитета, внефракционный депутат Юлия Яцык подчеркнула, что лично не зафиксировала Дмитрука, но коллеги из комитета подтвердили, что он принимал участие в заседании.
Она уточнила, что в заседании приняли участие представители различных правоохранительных органов, в частности ОГП, НАБУ, САП, поскольку обсуждались вопросы заключения соглашений по уголовным производствам и изменений в уголовный кодекс в связи с ратификацией Римского статута.
В свою очередь первый заместитель председателя комитета Андрей Осадчук (парламентская фракция "Голос") также отметил, что лично не видел Дмитрука на заседании комитета. Однако, по его словам, коллеги подтвердили, что депутат-беглец присоединился к заседанию во время обсуждения законопроекта №9398.
"Украинская правда" обратилась за комментарием к председателю комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергею Ионушасу. Пока ответ не поступил.
Обновлено: Председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас во время разговора с УП констатировал, что Дмитрук участвовал в заседании на законных основаниях, поскольку "независимо от того, где он сейчас находится, остается народным депутатом и членом комитета".
В этом контексте Ионушас проинформировал, что в парламенте уже зарегистрирован проект постановления об отзыве депутата-беглеца с должности члена правоохранительного комитета.
В то же время, отвечая на вопрос, поднималась ли на комитетском заседании, тема незаконного пересечения границы Дмитруком, Ионушас отметил: "Мы утверждаем повестку дня в начале заседания комитета. Сегодня она состояла из трех вопросов. Вопрос пребывания или не пребывания Дмитрука в той или иной стране не был запланирован для рассмотрения комитетом".
Что предшествовало: Bihus.Info со ссылкой на неназванные источники сообщило, что объявленный в розыск беглый нардеп Артем Дмитрук 7 октября голосовал на заседании комитета по вопросам правоохранительной деятельности.
Знать больше: В поисках потерянного Дмитрука. Кто и как помог нардепу сбежать из страны?
Предыстория:
- 25 августа 2024 года стало известно, что внефракционный народный депутат Артем Дмитрук, который в Украине защищал церковь Московского патриархата, незаконно выехал за границу.
- В Государственном бюро расследований подтвердили, что Дмитрук незаконно пересек границу в Одесской области и попал в Молдову. По данным УП, далее нардеп отправился в Италию. Позже его засекли в Лондоне.
- Генеральный прокурор Андрей Костин 25 августа сообщил о подозрении Дмитруку в участии в нападениях на граждан, в том числе правоохранителя, покушении на похищение огнестрельного оружия и тому подобное.
- Сам Дмитрук перед выездом заявлял, что ему "угрожают и преследуют из-за убеждений".
- 29 августа подозреваемого в нападениях на военного и правоохранителя народного депутата Украины Артема Дмитрука объявили в розыск.
- 2 сентября правоохранители сообщили о подозрении трем лицам, которые незаконно переправили подозреваемого в нападениях на граждан народного депутата Артема Дмитрука через государственную границу в Приднестровье.