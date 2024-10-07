Беглый нардеп Дмитрук онлайн присоединился к заседанию комитета Рады

Внефракционный народный депутат-беглец Артем Дмитрук, который в конце августа незаконно выехал за границу, 7 октября присоединился в онлайн-режиме к заседанию комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Источник: члены комитета в комментариях "Украинской правде"

Прямая речь члена комитета Александра Бакумова (парламентская фракция "Слуга народа"): "Могу подтвердить факт участия (Дмитрука - УП) в заседании комитета (в режиме видеоконференции) и голосовании".

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Детали: По его словам, Дмитрук голосовал "за" последний законопроект в повестке дня заседания комитета - №9398 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования уголовной ответственности за заражение инфекционными болезнями или инфицирование их возбудителями".

В то же время член комитета, внефракционный депутат Юлия Яцык подчеркнула, что лично не зафиксировала Дмитрука, но коллеги из комитета подтвердили, что он принимал участие в заседании.

Она уточнила, что в заседании приняли участие представители различных правоохранительных органов, в частности ОГП, НАБУ, САП, поскольку обсуждались вопросы заключения соглашений по уголовным производствам и изменений в уголовный кодекс в связи с ратификацией Римского статута.

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В свою очередь первый заместитель председателя комитета Андрей Осадчук (парламентская фракция "Голос") также отметил, что лично не видел Дмитрука на заседании комитета. Однако, по его словам, коллеги подтвердили, что депутат-беглец присоединился к заседанию во время обсуждения законопроекта №9398.

"Украинская правда" обратилась за комментарием к председателю комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергею Ионушасу. Пока ответ не поступил.

Обновлено: Председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас во время разговора с УП констатировал, что Дмитрук участвовал в заседании на законных основаниях, поскольку "независимо от того, где он сейчас находится, остается народным депутатом и членом комитета".

В этом контексте Ионушас проинформировал, что в парламенте уже зарегистрирован проект постановления об отзыве депутата-беглеца с должности члена правоохранительного комитета.

В то же время, отвечая на вопрос, поднималась ли на комитетском заседании, тема незаконного пересечения границы Дмитруком, Ионушас отметил: "Мы утверждаем повестку дня в начале заседания комитета. Сегодня она состояла из трех вопросов. Вопрос пребывания или не пребывания Дмитрука в той или иной стране не был запланирован для рассмотрения комитетом".

Что предшествовало: Bihus.Info со ссылкой на неназванные источники сообщило, что объявленный в розыск беглый нардеп Артем Дмитрук 7 октября голосовал на заседании комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

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