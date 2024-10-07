Рада может отозвать депутатов-беглецов Дмитрука и Одарченко с должностей членов комитетов
В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об отзыве народных депутатов-беглецов Артема Дмитрука и Андрея Одарченко с должностей членов комитетов.
Источник: сайт парламента
Детали: Проект постановления №12099 предусматривает отзыв нардепа Дмитрука (депутатская группа "Восстановление Украины"), который в конце августа незаконно выехал из Украины в Великобританию, с должности члена правоохранительного парламентского комитета.
Кроме того, документ предлагает отозвать депутата Андрея Одарченко (фракция "Слуга народа), в сентябре сбежавшего в Румынию, с должности члена комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики.
Проект инициировали председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, руководитель правоохранительного парламентского комитета Сергей Ионушас и глава комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина.
Что предшествовало:
- 25 августа 2024 года стало известно, что народный депутат Артем Дмитрук, который в Украине защищал церковь Московского патриархата, незаконно выехал за границу. В Государственном бюро расследований подтвердили, что Дмитрук незаконно пересек границу в Одесской области и попал в Молдову. По данным УП, далее нардеп отправился в Италию. Позже его видели в Лондоне.
- Генеральный прокурор Андрей Костин 25 августа сообщил о подозрении этому действующему народному депутату в участии в нападениях на граждан, в том числе правоохранителя, покушении на похищение огнестрельного оружия и тому подобное.
- 29 августа подозреваемого в нападениях на военного и правоохранителя народного депутата Дмитрука объявили в розыск.
- 7 октября он присоединился в онлайн-режиме к заседанию комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.
- 21 ноября 2023 года САП и НАБУ сообщили о подозрении нардепу от фракции "Слуги народа" Андрею Одарченко, который пытался подкупить главу Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найема.
- 18 сентября 2024 года в САП заподозрили, что нардеп от фракции "Слуга народа" Андрей Одарченко сбежал за границу. САП инициировала взыскание в доход государства 15 млн грн залога, который ранее внес депутат, и объявление его в розыск.
- 19 сентября Высший антикоррупционный суд объявил нардепа в государственный и международный розыск. Через несколько дней стало известно, что Одарченко сбежал в Румынию и попросил там убежище.