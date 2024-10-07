Рада может отозвать депутатов-беглецов Дмитрука и Одарченко с должностей членов комитетов

Одарченко и Дмитрук. фото из Facebook

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об отзыве народных депутатов-беглецов Артема Дмитрука и Андрея Одарченко с должностей членов комитетов.

Источник: сайт парламента

Детали: Проект постановления №12099 предусматривает отзыв нардепа Дмитрука (депутатская группа "Восстановление Украины"), который в конце августа незаконно выехал из Украины в Великобританию, с должности члена правоохранительного парламентского комитета.

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Кроме того, документ предлагает отозвать депутата Андрея Одарченко (фракция "Слуга народа), в сентябре сбежавшего в Румынию, с должности члена комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики.

Проект инициировали председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, руководитель правоохранительного парламентского комитета Сергей Ионушас и глава комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина.

Что предшествовало:

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