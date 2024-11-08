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Российский дрон попал в дом в Киеве, где живет посол Эстонии

Кристина Бондарева, Евгений КизиловПятница, 8 ноября 2024, 15:22
Российский дрон попал в дом в Киеве, где живет посол Эстонии
кадр попадания. фото: Маргус Тсахкна

Российский ударный беспилотник попал в киевскую многоэтажку, где живет посол Эстонии в Украине Аннели Кольк.

Источник: министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна в соцсети Х, пишет "Европейская правда"

Детали: Министр рассказал, что вчера утром в дом, где живет эстонский дипломат, попал российский беспилотник. К счастью, она не пострадала.

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"Никто не будет в безопасности в Украине, пока Россия не прекратит свою агрессию. Украина нуждается в большей противовоздушной обороне, чтобы защитить своих жителей. Мы не должны к этому привыкать", – написал глава эстонской дипломатии.

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8 ноября разведка Британии сообщила, что в октябре Украину атаковали около 2 тысяч российских дронов.

Также стало известно, что Украина получит от эстонской компании тестовые ракеты ПВО, которые могут сбивать дроны.

Киевракетный ударЭстониядипломатические отношения
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