В Сирии освободили заключенных из жестокой тюрьмы, известной как "бойня": там удерживали и пытали годами 

Люди в тюрьме Седная после падения режима Башара Асада. Фото Getty Images

Из военной тюрьмы Седная, которая стала символом жестокости режима Башара Асада, освободили всех заключенных, сообщила неправительственная организация "Белые каски", волонтеры которой обыскали здание тюрьмы.

Источник: Белые каски, Anadolu agency

Детали: Сообщается, что в этой тюрьме ранее удерживали тысячи невинных людей, задержанных бывшим режимом Асада. Семьи пропавших без вести и выжившие считали, что некоторые заключенные, возможно, не смогли покинуть тюрьму в течение последних двух дней, когда был свергнут режим Асада. По сообщениям родственников пропавших без вести, людей удерживали в плотно закрытых и охраняемых тайных помещениях.

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Волонтеры обыскали тюрьму. В операции было задействовано пять групп, в том числе две группы с собаками. Команды проверили все входы, выходы, вентиляционные шахты, канализационные системы, водопроводные трубы и тп.

➡️ Drone footage of Sednaya prison captures relatives of prisoners searching the complex for victims



• Between 2011 and 2015, around fifty people were hanged each week and detainees endured systematic torture pic.twitter.com/p3cw8jwddr — Anadolu English (@anadoluagency) December 10, 2024

"Специализированные группы "Белых касок" провели тщательный обыск всех секций, помещений, подвалов, дворов и прилегающих территорий тюрьмы. Эти операции были проведены с помощью лиц, знакомых с тюрьмой и ее планировкой. Однако никаких доказательств существования необнаруженных тайных камер или подвалов найдено не было", – говорится в сообщении.

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🔴 Sednaya Prison: A symbol of torture and inhumanity under Syria's brutal Assad regime



As Syria's 61-year Baath regime collapses, families wait in anguish around the infamous Sednaya Prison, clinging to hope for news of their missing loved ones pic.twitter.com/NtXwhhStkn — Anadolu English (@anadoluagency) December 9, 2024

Для справки: Тюрьма Седная расположена в 30 км к северу от Дамаска. За жестокие пытки и убийства ее называли "бойней для людей".

После марта 2011 года Седная стала центром содержания под стражей мирных протестующих и членов вооруженной оппозиции. Согласно международным отчетам, внутри тюрьмы тайно убили тысячи людей.

Указывается, что в период между 2011 и 2015 годами режим Асада совершал массовые казни без суда и следствия со скоростью до 50 человек в неделю.

По данным СМИ, режим удерживал заключенных в нечеловеческих условиях, подвергая их систематическим пыткам, лишая пищи, воды и медицинской помощи.

После того, как повстанцы зашли в пригород столицы Сирии, Дамаска, они взяли под контроль одну из тюрем, где содержались политические заключенные.

После этого в соцсетях появились фото и видео с изображениями повстанцев, которые штурмуют Седнаю и освобождают людей.

Среди освобожденных были даже маленькие дети, которых удерживали вместе с матерями.

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