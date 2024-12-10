В Сирии освободили заключенных из жестокой тюрьмы, известной как "бойня": там удерживали и пытали годами
Из военной тюрьмы Седная, которая стала символом жестокости режима Башара Асада, освободили всех заключенных, сообщила неправительственная организация "Белые каски", волонтеры которой обыскали здание тюрьмы.
Источник: Белые каски, Anadolu agency
Детали: Сообщается, что в этой тюрьме ранее удерживали тысячи невинных людей, задержанных бывшим режимом Асада. Семьи пропавших без вести и выжившие считали, что некоторые заключенные, возможно, не смогли покинуть тюрьму в течение последних двух дней, когда был свергнут режим Асада. По сообщениям родственников пропавших без вести, людей удерживали в плотно закрытых и охраняемых тайных помещениях.
Волонтеры обыскали тюрьму. В операции было задействовано пять групп, в том числе две группы с собаками. Команды проверили все входы, выходы, вентиляционные шахты, канализационные системы, водопроводные трубы и тп.
➡️ Drone footage of Sednaya prison captures relatives of prisoners searching the complex for victims— Anadolu English (@anadoluagency) December 10, 2024
• Between 2011 and 2015, around fifty people were hanged each week and detainees endured systematic torture pic.twitter.com/p3cw8jwddr
"Специализированные группы "Белых касок" провели тщательный обыск всех секций, помещений, подвалов, дворов и прилегающих территорий тюрьмы. Эти операции были проведены с помощью лиц, знакомых с тюрьмой и ее планировкой. Однако никаких доказательств существования необнаруженных тайных камер или подвалов найдено не было", – говорится в сообщении.
🔴 Sednaya Prison: A symbol of torture and inhumanity under Syria's brutal Assad regime— Anadolu English (@anadoluagency) December 9, 2024
As Syria's 61-year Baath regime collapses, families wait in anguish around the infamous Sednaya Prison, clinging to hope for news of their missing loved ones pic.twitter.com/NtXwhhStkn
Для справки: Тюрьма Седная расположена в 30 км к северу от Дамаска. За жестокие пытки и убийства ее называли "бойней для людей".
После марта 2011 года Седная стала центром содержания под стражей мирных протестующих и членов вооруженной оппозиции. Согласно международным отчетам, внутри тюрьмы тайно убили тысячи людей.
Указывается, что в период между 2011 и 2015 годами режим Асада совершал массовые казни без суда и следствия со скоростью до 50 человек в неделю.
По данным СМИ, режим удерживал заключенных в нечеловеческих условиях, подвергая их систематическим пыткам, лишая пищи, воды и медицинской помощи.
После того, как повстанцы зашли в пригород столицы Сирии, Дамаска, они взяли под контроль одну из тюрем, где содержались политические заключенные.
После этого в соцсетях появились фото и видео с изображениями повстанцев, которые штурмуют Седнаю и освобождают людей.
Среди освобожденных были даже маленькие дети, которых удерживали вместе с матерями.
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Предыстория:
- Режим Башара Асада удерживал власть в Сирии в течение 24 лет и потерпел крах после того, как 12-дневное наступление повстанцев 8 декабря закончилось захватом Дамаска – столицы страны.
- Российские государственные агентства "ТАСС" и "РИА Новости" сообщили, что свергнутый президент Сирии Башар Асад со своей семьей находятся в Москве, Россия предоставила им убежище.