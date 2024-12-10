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В Сирии освободили заключенных из жестокой тюрьмы, известной как "бойня": там удерживали и пытали годами 

Ирина БалачукВторник, 10 декабря 2024, 08:30
В Сирии освободили заключенных из жестокой тюрьмы, известной как бойня: там удерживали и пытали годами 
Люди в тюрьме Седная после падения режима Башара Асада. Фото Getty Images

Из военной тюрьмы Седная, которая стала символом жестокости режима Башара Асада, освободили всех заключенных, сообщила неправительственная организация "Белые каски", волонтеры которой обыскали здание тюрьмы.

Источник: Белые каски, Anadolu agency

Детали: Сообщается, что в этой тюрьме ранее удерживали тысячи невинных людей, задержанных бывшим режимом Асада. Семьи пропавших без вести и выжившие считали, что некоторые заключенные, возможно, не смогли покинуть тюрьму в течение последних двух дней, когда был свергнут режим Асада. По сообщениям родственников пропавших без вести, людей удерживали в плотно закрытых и охраняемых тайных помещениях.

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Волонтеры обыскали тюрьму. В операции было задействовано пять групп, в том числе две группы с собаками. Команды проверили все входы, выходы, вентиляционные шахты, канализационные системы, водопроводные трубы и тп. 

"Специализированные группы "Белых касок" провели тщательный обыск всех секций, помещений, подвалов, дворов и прилегающих территорий тюрьмы. Эти операции были проведены с помощью лиц, знакомых с тюрьмой и ее планировкой. Однако никаких доказательств существования необнаруженных тайных камер или подвалов найдено не было", – говорится в сообщении.

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Для справки: Тюрьма Седная расположена в 30 км к северу от Дамаска. За жестокие пытки и убийства ее называли "бойней для людей".

После марта 2011 года Седная стала центром содержания под стражей мирных протестующих и членов вооруженной оппозиции. Согласно международным отчетам, внутри тюрьмы тайно убили тысячи людей.

Указывается, что в период между 2011 и 2015 годами режим Асада совершал массовые казни без суда и следствия со скоростью до 50 человек в неделю.

По данным СМИ, режим удерживал заключенных в нечеловеческих условиях, подвергая их систематическим пыткам, лишая пищи, воды и медицинской помощи.

После того, как повстанцы зашли в пригород столицы Сирии, Дамаска, они взяли под контроль одну из тюрем, где содержались политические заключенные.

После этого в соцсетях появились фото и видео с изображениями повстанцев, которые штурмуют Седнаю и освобождают людей.

Среди освобожденных были даже маленькие дети, которых удерживали вместе с матерями.  

Слушайте подкаст: Что происходило в Сирии до падения режима Асада?

Предыстория:

  • Режим Башара Асада удерживал власть в Сирии в течение 24 лет и потерпел крах после того, как 12-дневное наступление повстанцев 8 декабря закончилось захватом Дамаска – столицы страны. 
  • Российские государственные агентства "ТАСС" и "РИА Новости" сообщили, что свергнутый президент Сирии Башар Асад со своей семьей находятся в Москве, Россия предоставила им убежище.

Сириятюрьмапытки
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