В Сирии освободили заключенных из жестокой тюрьмы, известной как "бойня": там удерживали и пытали годами 

Из военной тюрьмы Седная, которая стала символом жестокости режима Башара Асада, освободили всех заключенных, сообщила неправительственная организация "Белые каски", волонтеры которой обыскали здание тюрьмы.

Источник: Белые каски, Anadolu agency

Детали: Сообщается, что в этой тюрьме ранее удерживали тысячи невинных людей, задержанных бывшим режимом Асада. Семьи пропавших без вести и выжившие считали, что некоторые заключенные, возможно, не смогли покинуть тюрьму в течение последних двух дней, когда был свергнут режим Асада. По сообщениям родственников пропавших без вести, людей удерживали в плотно закрытых и охраняемых тайных помещениях.

Реклама:

Волонтеры обыскали тюрьму. В операции было задействовано пять групп, в том числе две группы с собаками. Команды проверили все входы, выходы, вентиляционные шахты, канализационные системы, водопроводные трубы и тп.

➡️ Drone footage of Sednaya prison captures relatives of prisoners searching the complex for victims • Between 2011 and 2015, around fifty people were hanged each week and detainees endured systematic torture pic.twitter.com/p3cw8jwddr

"Специализированные группы "Белых касок" провели тщательный обыск всех секций, помещений, подвалов, дворов и прилегающих территорий тюрьмы. Эти операции были проведены с помощью лиц, знакомых с тюрьмой и ее планировкой. Однако никаких доказательств существования необнаруженных тайных камер или подвалов найдено не было", – говорится в сообщении.

🔴 Sednaya Prison: A symbol of torture and inhumanity under Syria's brutal Assad regime



As Syria's 61-year Baath regime collapses, families wait in anguish around the infamous Sednaya Prison, clinging to hope for news of their missing loved ones pic.twitter.com/NtXwhhStkn