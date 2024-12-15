ISW проанализировал данные об использовании Россией солдат КНДР в штурмах

Специалисты Института изучении войны (ISW) проанализировали данные об участии северокорейских войск в штурмах против украинских сил на Курщине. И добавили, что способность Северной Кореи учитывать уроки, полученные во время боевых действий вместе с Россией, значительно ухудшится в условиях истощения солдат КНДР на уровне российских военных.

Источник: ISW

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский заявил 14 декабря, что российские военные задействовали северокорейских солдат в пехотных атаках в Курской области.

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Он отметил, что российские военные включают "значительное количество" северокорейских солдат в состав российских подразделений, действующих в Курской области, и что северокорейские солдаты уже понесли "заметные" потери.

Зеленский добавил, что российские войска задействовали северокорейских солдат в наступательных операциях в Курской области, но в будущем могут использовать их на других участках фронта.

Дословно ISW: "Это первое заявление украинского официального представителя о том, что северокорейские войска проводят наступательные операции, после того, как 5 ноября министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью южнокорейской телекомпании KBS заявил, что украинские войска участвуют в "небольших" столкновениях с северокорейскими войсками в Курской области".

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Детали: В обзоре указывают на то, что российские так называемые военные блогеры писали об участии северокорейских войск в наступательных операциях в Курской области, в частности по операциям в Плехово.

Эксперты добавляют, что ISW не может самостоятельно проверить ни одно из этих утверждений.

Дословно: "ISW отмечал, что способность Северной Кореи учиться и учитывать уроки, полученные во время боевых действий вместе с Россией, вероятно, значительно ухудшится, если российское военное командование будет использовать северокорейские войска в таких же атаках с высоким уровнем истощения пехоты, в которых оно использует большинство российских военнослужащих".

Ключевые выводы ISW за 14 декабря: