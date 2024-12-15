ГУР: Российским войскам в Сирии не хватает воды и еды
По данным Главного управления разведки МО Украины, в Сирии российским войскам не хватает питьевой воды и продовольствия.
Источник: ГУР в Telegram
Детали: По данным украинской разведки, в процессе вывода российского контингента из отдаленных районов Сирии военных РФ на некоторых маршрутах сопровождают оппозиционные к режиму Башара Асада вооруженные группировки.
Кроме того, среди российских солдат циркулируют разговоры, будто Москва договорилась о сохранении присутствия до трех тысяч военнослужащих РФ на сирийских базах в Тартусе и Хмеймиме.
Дословно: "На указанных базах, а также на российских кораблях в регионе зафиксированы проблемы с питьевой водой и продовольствием.
Остатки группировки государства-агрессора ожидают задействованных в эвакуации военно-транспортных самолетов, которыми должны доставить продукты. 14 декабря 2024 года были запланированы рейсы двух Ан-124-100 и двух Ил-76МД из Чкаловска в Хмеймим".
Предыстория:
- Режим Асада удерживал власть в Сирии в течение 24 лет и потерпел крах после того, как 12-дневное наступление повстанцев во главе с исламистской боевой группировкой "Хаят Тахрир аш-Шам", или "Организация освобождения Леванта" 8 декабря завершилось захватом Дамаска – столицы страны.
- По данным ISW, потеря военных баз в Сирии может серьезно подорвать способность Кремля осуществлять операции в Африке. Это ослабит позиции России в Ливии и странах к югу от Сахары, а также поставит под сомнение ее влияние на африканские авторитарные режимы.
- Российские государственные агентства ТАСС и РИА Новости сообщили, что свергнутый президент Сирии Башар Асад со своей семьей находятся в Москве, Россия предоставила им убежище.
- 10 декабря украинская разведка сообщила, что россияне задействовали корабли и военно-транспортные самолеты, на которые грузят остатки войск, вооружений и техники и возвращаются из Сирии в Россию.
- 12 декабря издание Bloomberg сообщило, что Россия приближается к соглашению с новым руководством Сирии о сохранении баз в военно-морском порту в Тартусе и на авиабазе Хмеймим.