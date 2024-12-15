ГУР: Российским войскам в Сирии не хватает воды и еды

По данным Главного управления разведки МО Украины, в Сирии российским войскам не хватает питьевой воды и продовольствия.

Источник: ГУР в Telegram

Детали: По данным украинской разведки, в процессе вывода российского контингента из отдаленных районов Сирии военных РФ на некоторых маршрутах сопровождают оппозиционные к режиму Башара Асада вооруженные группировки.

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Кроме того, среди российских солдат циркулируют разговоры, будто Москва договорилась о сохранении присутствия до трех тысяч военнослужащих РФ на сирийских базах в Тартусе и Хмеймиме.

Дословно: "На указанных базах, а также на российских кораблях в регионе зафиксированы проблемы с питьевой водой и продовольствием.

Остатки группировки государства-агрессора ожидают задействованных в эвакуации военно-транспортных самолетов, которыми должны доставить продукты. 14 декабря 2024 года были запланированы рейсы двух Ан-124-100 и двух Ил-76МД из Чкаловска в Хмеймим".

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