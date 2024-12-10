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Израиль заявил, что уничтожил военный флот Сирии и укрепляет позиции возле Голанских высот

Анастасия ПроцВторник, 10 декабря 2024, 17:35
Израиль заявил, что уничтожил военный флот Сирии и укрепляет позиции возле Голанских высот
Министр обороны Израиля Исраэль Кац. Иллюстративное фото: Getty Images

Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что в ночь на 10 декабря израильские ракетные корабли ВМС уничтожили сирийский военный флот в рамках масштабной операции, направленной на устранение стратегических угроз для страны.

Источник: The Times of Israel со ссылкой на заявление министра во время его визита на военно-морскую базу в Хайфе

Детали: Издание отмечает, что в своем заявлении Кац отметил, что израильские войска закрепляются в буферной зоне между Сирией и Голанскими высотами.

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Также он отметил создание "стерильной оборонительной зоны" на юге Сирии, которая позволит предотвратить террористические угрозы, при этом избегая постоянного израильского присутствия в регионе.

Напомним:

  • Телерадиокомпания CNN сообщила, что специальный посланник ООН по Сирии Гейр Педерсен, выступая 10 декабря в Женеве, призвал Израиль прекратить наносить удары по стране, которая становится на ноги после правления режима Асада.
  • По данным The Times of Israel со ссылкой на два региональных источника безопасности и один сирийский источник, израильские военные продвинулись вглубь территории Сирии, танки ЦАХАЛа замечены в 25 километрах от сирийской столицы Дамаска.

Слушайте подкаст: Что происходило в Сирии до падения режима Асада?

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Предыстория:

  • Действующий президент США Джо Байден в воскресенье объявил, что Соединенные Штаты нанесли авиаудары по территории Сирии, чтобы не дать Исламскому государству восстановить свою позицию после падения правительства Башара Асада.
  • Утром 8 декабря сирийские повстанцы объявили об "освобождении" столицы Сирии города Дамаск. Асад сбежал.
  • Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц назвал смену власти в Сирии "хорошей новостью", а президент Франции Эмманюэль Макрон обрадовался, что "варварское государство" наконец свергнуто. Премьер Великобритании Кир Стармер приветствовал падение "варварского режима" Асада.
  • Вечером российские государственные агентства "ТАСС" и "РИА Новости" сообщили, что Асад со своей семьей находятся в Москве, Россия предоставила им убежище.

ИзраильСирия
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