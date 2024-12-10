Израиль заявил, что уничтожил военный флот Сирии и укрепляет позиции возле Голанских высот

Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что в ночь на 10 декабря израильские ракетные корабли ВМС уничтожили сирийский военный флот в рамках масштабной операции, направленной на устранение стратегических угроз для страны.

Источник: The Times of Israel со ссылкой на заявление министра во время его визита на военно-морскую базу в Хайфе

Детали: Издание отмечает, что в своем заявлении Кац отметил, что израильские войска закрепляются в буферной зоне между Сирией и Голанскими высотами.

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Также он отметил создание "стерильной оборонительной зоны" на юге Сирии, которая позволит предотвратить террористические угрозы, при этом избегая постоянного израильского присутствия в регионе.

Напомним:

Телерадиокомпания CNN сообщила, что специальный посланник ООН по Сирии Гейр Педерсен, выступая 10 декабря в Женеве, призвал Израиль прекратить наносить удары по стране, которая становится на ноги после правления режима Асада.

По данным The Times of Israel со ссылкой на два региональных источника безопасности и один сирийский источник, израильские военные продвинулись вглубь территории Сирии, танки ЦАХАЛа замечены в 25 километрах от сирийской столицы Дамаска.

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