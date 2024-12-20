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Все новое правительство Литвы прибыло в Киев

Уляна Кричковская, Станислав ПогориловПятница, 20 декабря 2024, 13:02
Все новое правительство Литвы прибыло в Киев
Гинтаутас Палуцкас, фото: соцсеть Х

В пятницу, 20 декабря, весь новый состав Кабинета министров Литвы прибыл в Киев.

Источник: министр иностранных дел страны Кястутис Будрис, передает "Европейская правда"

Прямая речь Будриса: "Все литовское правительство сегодня находится в Украине, чтобы послать четкий сигнал - мы будем стоять с Украиной до победы!"

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Детали: Как сообщил Будрис, утро 20 декабря в Киеве началось с российской ракетной атаки, которая стала напоминанием о жестоком характере этой войны.

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Премьер-министром Литвы Гинтаутас Палуцкас заявил, что для него является привилегией и честью находиться в Киеве во время его первого визита в должности. "У киевской Стены памяти я вместе со своим Кабинетом министров почтил погибших героев Украины, мужчин и женщин, которые отдали свою жизнь за свободу своей страны, а тем самым – за свободу Европы", – заявил он.

Как написало Delfi, из всего состава Кабмина в Украину не поехал только министр финансов Римантас Шаджюс.

Как информировали, правительство Литвы встретится с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром, спикером парламента и министром иностранных дел.

Дополнено. Премьер-министр Денис Шмыгаль проинформировал о начале межправительственных консультаций с литовскими коллегами.

"Есть насыщенная повестка дня обсуждения: обороноспособность и безопасность Европы, членство Украины в ЕС и НАТО, программа восстановления, дальнейшее усиление санкций против России и конфискация российских замороженных активов, а также наше экономическое и торговое сотрудничество", – сказал он.

 
Фото: Telegram

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ЛитваУкраинаКиев
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