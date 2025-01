Все новое правительство Литвы прибыло в Киев

В пятницу, 20 декабря, весь новый состав Кабинета министров Литвы прибыл в Киев.

Источник: министр иностранных дел страны Кястутис Будрис, передает "Европейская правда"

Прямая речь Будриса: "Все литовское правительство сегодня находится в Украине, чтобы послать четкий сигнал - мы будем стоять с Украиной до победы!"

Детали: Как сообщил Будрис, утро 20 декабря в Киеве началось с российской ракетной атаки, которая стала напоминанием о жестоком характере этой войны.

This morning in #Kyiv began with a Russian missile attack, a stark reminder of the brutal nature of this war. The entire Lithuanian government is in #Ukraine today to send a clear message - we will stand with Ukraine until victory! Razom do peremogi! 🇱🇹🇺🇦 pic.twitter.com/ggv3zwWVW6

Премьер-министром Литвы Гинтаутас Палуцкас заявил, что для него является привилегией и честью находиться в Киеве во время его первого визита в должности. "У киевской Стены памяти я вместе со своим Кабинетом министров почтил погибших героев Украины, мужчин и женщин, которые отдали свою жизнь за свободу своей страны, а тем самым – за свободу Европы", – заявил он.

It is a privilege & honour to be in Kyiv for my first visit as Prime Minister of Lithuania.



At Kyiv’s Wall of Remembrance, with my Cabinet of Ministers, I paid my respects to the fallen heroes of Ukraine, men and women who sacrificed their lives for the freedom of their country,… pic.twitter.com/iNGReQmyu1