Financial Times: Россия полагается на западное оборудование для производства ракеты "Орешник"

Издание Financial Times исследовало, оборудование каких западных компаний использует Россия для производства баллистической ракеты средней дальности "Орешник".

Источник: Financial Times

Дословно: "Согласно анализу FT, экспериментальная ракета Владимира Путина „Орешник", запущенная против Украины в прошлом месяце, была изготовлена российскими компаниями, которые все еще полагаются на современное западное производственное оборудование".

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Детали:Издание пишет, что два ведущих российских инженерных института по разработке оружия, названные украинской разведкой разработчиками "Орешника", искали работников, которые знакомы с металлообрабатывающими системами немецких и японских компаний.

В частности, вакансии для Московского института теплотехники (МИТ) и "Созвездие", которые были отслежены Financial Times, иллюстрируют, что Россия остается критически зависимой от иностранных технологий, которые охватываются западными санкциями.

"Особенно заметна эта зависимость в сфере компьютерного числового программного управления (ЧПУ) - технологии, жизненно важной для производства "Орешника", которая позволяет заводам быстро формировать материалы с высокой точностью, используя компьютеры для управления инструментами", - говорится в статье.

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Издание исследовало, что в объявлениях МИТ за 2024 год, ведущего учреждения по разработке российских твердотопливных баллистических ракет, отмечается, что "мы используем системы Fanuc, Siemens, Haidenhein".

Fanuc - японская компания, а две другие - немецкие. Все три компании производят системы управления для высокоточных станков с ЧПУ.

Эти же три западные компании упоминаются в объявлениях "Созвездия", которая указала одной из своих специализаций "автоматизированные системы управления и связи" для военного использования. В объявлении требуется "знание систем с ЧПУ - Fanuc, Siemens, Haidenhain".

На видео, опубликованном в начале этого года компанией "Титан Баррикады", третьей оборонной компанией, участвующей в производстве "Орешника", также показан рабочий, стоящий перед устройством управления с маркировкой Fanuc.

"Россия долгое время полагалась на станки иностранного производства, несмотря на усилия, направленные на создание отечественных альтернатив. В то время как Кремль закупает большое количество высокоточных металлообрабатывающих станков в Китае, системы управления ими продолжают поставляться с Запада", - пишет FT.

Отмечается, что в 2024 году на крупной российской выставке восемь китайских компаний представили 12 моделей устройств с ЧПУ. Согласно анализу Совета экономической безопасности Украины, 11 из этих моделей были оснащены контроллерами японского или немецкого производства.

Также объявления о вакансиях показывают, что компания "Стан", которая возглавляет российские попытки построить отечественную индустрию производства ЧПУ, использует оборудование Heidenhain.

"Прекращение потока контроллеров ЧПУ и оборудования в Россию является приоритетной задачей для союзников Киева. Устройства и компоненты с ЧПУ входят в так называемый "общий список товаров повышенного приоритета", в поставках которых они особенно хотят отказать Москве", - отмечается в статье.

Хотя экспортный контроль замедлил поток этих товаров в Россию, анализ российских деклараций изданием свидетельствует, что с начала 2024 года в Россию поступило поставок минимум на $3 млн, которые включают компоненты Heidenhain. Некоторые из их покупателей глубоко связаны с военным производством.

Одна из поставок была указана как предназначенная для системы, которая включала новый блок управления TNC640 компании Heidenhain, который был изготовлен в 2023 году. Согласно информации на сайте Heidenhain, TNC640 "определяет высококлассный спектр технологий управления в своей отрасли" и "позволяет выполнять комбинированные операции фрезерования, точения и шлифования".

Станок стоимостью 345 тысяч долларов США был отправлен через Китай в Балтийскую промышленную компанию, российскую компанию, которая находится под санкциями США и имеет историю поставок станков с ЧПУ для оборонной промышленности.

Heidenhain и Baltic не ответили на запросы о комментариях.

В Siemens заявили, что "не идут на компромисс по соблюдению (санкций)" и расследуют "любые признаки обхода ... и привлекают необходимые и соответствующие органы".

Компания Fanuc признала, что станок, сфотографированный на "Титане Баррикад", похож на их, но отметила, что он, похоже, старый.

Они заявили, что "усилили бдительность и контроль" в рамках наших процессов экспортного контроля, чтобы предотвратить потенциальное перенаправление технологий или оборудования к российским субъектам".

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