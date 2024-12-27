Financial Times: Россия полагается на западное оборудование для производства ракеты "Орешник"
Издание Financial Times исследовало, оборудование каких западных компаний использует Россия для производства баллистической ракеты средней дальности "Орешник".
Источник: Financial Times
Дословно: "Согласно анализу FT, экспериментальная ракета Владимира Путина „Орешник", запущенная против Украины в прошлом месяце, была изготовлена российскими компаниями, которые все еще полагаются на современное западное производственное оборудование".
Детали:Издание пишет, что два ведущих российских инженерных института по разработке оружия, названные украинской разведкой разработчиками "Орешника", искали работников, которые знакомы с металлообрабатывающими системами немецких и японских компаний.
В частности, вакансии для Московского института теплотехники (МИТ) и "Созвездие", которые были отслежены Financial Times, иллюстрируют, что Россия остается критически зависимой от иностранных технологий, которые охватываются западными санкциями.
"Особенно заметна эта зависимость в сфере компьютерного числового программного управления (ЧПУ) - технологии, жизненно важной для производства "Орешника", которая позволяет заводам быстро формировать материалы с высокой точностью, используя компьютеры для управления инструментами", - говорится в статье.
Издание исследовало, что в объявлениях МИТ за 2024 год, ведущего учреждения по разработке российских твердотопливных баллистических ракет, отмечается, что "мы используем системы Fanuc, Siemens, Haidenhein".
Fanuc - японская компания, а две другие - немецкие. Все три компании производят системы управления для высокоточных станков с ЧПУ.
Эти же три западные компании упоминаются в объявлениях "Созвездия", которая указала одной из своих специализаций "автоматизированные системы управления и связи" для военного использования. В объявлении требуется "знание систем с ЧПУ - Fanuc, Siemens, Haidenhain".
На видео, опубликованном в начале этого года компанией "Титан Баррикады", третьей оборонной компанией, участвующей в производстве "Орешника", также показан рабочий, стоящий перед устройством управления с маркировкой Fanuc.
"Россия долгое время полагалась на станки иностранного производства, несмотря на усилия, направленные на создание отечественных альтернатив. В то время как Кремль закупает большое количество высокоточных металлообрабатывающих станков в Китае, системы управления ими продолжают поставляться с Запада", - пишет FT.
Отмечается, что в 2024 году на крупной российской выставке восемь китайских компаний представили 12 моделей устройств с ЧПУ. Согласно анализу Совета экономической безопасности Украины, 11 из этих моделей были оснащены контроллерами японского или немецкого производства.
Также объявления о вакансиях показывают, что компания "Стан", которая возглавляет российские попытки построить отечественную индустрию производства ЧПУ, использует оборудование Heidenhain.
"Прекращение потока контроллеров ЧПУ и оборудования в Россию является приоритетной задачей для союзников Киева. Устройства и компоненты с ЧПУ входят в так называемый "общий список товаров повышенного приоритета", в поставках которых они особенно хотят отказать Москве", - отмечается в статье.
Хотя экспортный контроль замедлил поток этих товаров в Россию, анализ российских деклараций изданием свидетельствует, что с начала 2024 года в Россию поступило поставок минимум на $3 млн, которые включают компоненты Heidenhain. Некоторые из их покупателей глубоко связаны с военным производством.
Одна из поставок была указана как предназначенная для системы, которая включала новый блок управления TNC640 компании Heidenhain, который был изготовлен в 2023 году. Согласно информации на сайте Heidenhain, TNC640 "определяет высококлассный спектр технологий управления в своей отрасли" и "позволяет выполнять комбинированные операции фрезерования, точения и шлифования".
Станок стоимостью 345 тысяч долларов США был отправлен через Китай в Балтийскую промышленную компанию, российскую компанию, которая находится под санкциями США и имеет историю поставок станков с ЧПУ для оборонной промышленности.
Heidenhain и Baltic не ответили на запросы о комментариях.
В Siemens заявили, что "не идут на компромисс по соблюдению (санкций)" и расследуют "любые признаки обхода ... и привлекают необходимые и соответствующие органы".
Компания Fanuc признала, что станок, сфотографированный на "Титане Баррикад", похож на их, но отметила, что он, похоже, старый.
Они заявили, что "усилили бдительность и контроль" в рамках наших процессов экспортного контроля, чтобы предотвратить потенциальное перенаправление технологий или оборудования к российским субъектам".
Предыстория:
- По данным Воздушных сил ВСУ, во время ракетной атаки на город Днепр 21 ноября РФ применила межконтинентальную баллистическую ракету. Источники "УП" сообщили, что это могла быть ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.
- Хозяин Кремля Владимир Путин в обращении заявил, что во время утренней атаки на Днепр 21 ноября россияне применили ракету средней дальности "Орешник".
- Соединенные Штаты официально подтвердили, что Россия ударила по Днепру утром 21 ноября баллистической ракетой, которая была создана на основе межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж".
- 22 ноября Главное управление разведки Минобороны заявило, что 21 ноября государство-агрессор Россия нанесло удар по территории Украины, применив баллистическую ракету вероятно из состава ракетного комплекса "Кедр".
- 28 ноября Путин заявил о якобы начале серийного производства системы "Орешник". Лидер Кремля сказал, что может применить ракету "Орешник" по "центрам принятия решений в Киеве".
- По данным Defence Express, результат исследования обломков баллистической ракеты средней дальности "Орешник" не подтвердил слова Путина о том, что это новейшая разработка. На одной из деталей "Орешника" стоит номер и дата производства - 12 апреля 2017 года. И то, что в этой ракете используются деталь, которой уже более 7 лет прямо говорит, что собрали конкретно этот "Орешник" примерно в 2017-2018 годах. И именно с этого времени сама ракета где-то лежала на складе.