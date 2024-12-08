CNN: президент Сирии Асад, вероятно, покинул Дамаск

В Сирии продолжается наступление повстанцев против режима Башара Асада. По данным источников CNN, президента нет в столице страны Дамаске, что вызывает предположение о его возможном бегстве. В то же время иранские чиновники и сирийское правительство отрицают эти сообщения, подчеркивая, что Асад остается в стране.

Источник: CNN

Детали: Источник CNN утверждает, что президентская гвардия больше не расположена в его привычном месте жительства. Это усиливает подозрения, что Асад покинул столицу или переместился в неизвестное место.

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Зато офис президента Сирии убеждает, что Асад не сбежал из столицы. Член комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Якуб Резазаде также опроверг эти сообщения.

По словам источника CNN, сирийские повстанцы не имеют достоверной информации о его местонахождении, но продолжают попытки установить его местонахождение.

Справочно: Конфликт включает правительственные силы президента Башара аль-Асада, поддерживаемые Россией и Ираном, сирийско-курдские формирования, поддерживаемые США, а также различные повстанческие группы, которые поддерживает Турция.

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Линия фронта в сирийском конфликте оставалась неизменной с 2020 года, когда правительственные силы, при поддержке российской авиации и иранских ополченцев, вернули контроль над большинством территорий Сирии.

Предыстория:

Наступление повстанцев началось 27 ноября. 30 ноября сирийские военные подтвердили, что повстанцы вошли в город Алеппо. В ответ на это Россия пообещала Асаду дополнительную военную помощь, чтобы помешать повстанцам.

1 декабря российские и сирийские самолеты усилили бомбардировки удерживаемого повстанцами северо-запада Сирии, вызвав разрушения гражданской инфраструктуры.

3 декабря антиправительственные вооруженные формирования в Сирии приблизились к городу Хама.

В течение 5-7 декабря сирийские повстанцы захватили города Даара и Хама, а также подошли к городу Хомс.