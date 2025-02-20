Путин хочет получить максимум уступок от США – ISW

Аналитики Института изучения войны Правитель России Владимир Путин пытается оптимизировать российскую делегацию на переговорах (с США - ред.), чтобы получить максимум уступок от Соединенных Штатов.

Источник: ISW

Дословно ISW: "По сообщениям, Путин пытается оптимизировать российскую делегацию на переговорах, чтобы она была наиболее эффективной с конкретными лицами, которых Соединенные Штаты выбирают для своей переговорной делегации, вероятно, пытаясь получить максимум уступок от Соединенных Штатов".

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Детали: Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин назначит переговорщика для переговоров с Соединенными Штатами после того, как Соединенные Штаты назначат своего переговорщика.

Российское издание Meduza сообщило со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, что Соединенные Штаты первыми выбрали свою делегацию для двусторонних переговоров в Саудовской Аравии, после чего Россия попыталась "подобрать подходящих" коллег для каждого из выбранных американских чиновников.

The Moscow Times сообщила со ссылкой на дипломатический источник, знакомый с ходом российско-американской встречи 18 февраля, что Кремль стремится восстановить доступ к замороженным резервам Центрального банка России в США на сумму около 6 миллиардов долларов.

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Источник утверждал, что российская делегация на переговорах в Саудовской Аравии настаивала на том, чтобы Соединенные Штаты согласились на то, что обе страны полностью возобновят работу своих дипломатических миссий, а также на возвращении российского дипломатического имущества в США, которое ранее было конфисковано американскими властями по обвинениям в его использовании в разведывательных целях.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты и Россия договорились восстановить "функциональность (своих - ред.) соответствующих миссий в Вашингтоне и Москве".

Дословно ISW: "Похоже, Кремль пытается подтолкнуть Соединенные Штаты к принятию экономических и дипломатических условий, которые не связаны с войной в Украине, возможно, в обмен на уступки Украины и Запада, которые связаны с войной.

Принятие Соединенными Штатами этих экономических и дипломатических условий - без требования каких-либо российских уступок в отношении Украины взамен - даст Соединенным Штатам рычаги влияния, необходимые для достижения заявленной президентом США Дональдом Трампом цели - достижения длительного и прочного мира, который принесет пользу Соединенным Штатам и Украине".

Детали: Рубио и советник по национальной безопасности Майкл Волтц 18 февраля подтвердили, что позиция президента США Дональда Трампа о том, что война в Украине должна завершиться "справедливым, долговременным, устойчивым и приемлемым для всех вовлеченных сторон", остается неизменной.

Позже Рубио отметил, что уступки "должны быть сделаны всеми сторонами" для того, чтобы положить конец войне.

Он подчеркнул, что война может закончиться только тогда, когда "все, кто участвует в войне" - к которым четко причислил Украину, Россию и партнеров США в Европе - будут "согласны" и примут соглашение о завершении войны.

Отвечая на вопрос о своей оценке желания России достичь мира после переговоров в Саудовской Аравии, Рубио заявил, что Россия, похоже, готова "начать серьезный процесс для определения" механизма прекращения войны, но результат будет зависеть от готовности каждой стороны в войне "согласиться с определенными вещами".

Ключевые выводы ISW за 19 февраля: