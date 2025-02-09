На трассе нашли сотрудника Львовского университета, которого забрал ТЦК: военные объяснили ситуацию
На обочине трассы в Житомирской области нашли и госпитализировали лаборанта Львовского университета Ивана Франко Степана Бильченко, который после прохождения ВВК был доставлен в воинскую часть А2900. Во Львовском областном ТЦК и СП объяснили свои действия и законные основания в отношении призывника.
Источник: друг призывника Владислав Кононов в Facebook, Львовский областной ТЦК и СП, пресс-секретарь 199-го центра Анна Гаврилюк в комментарии "Украинской правде"
Детали: Друг утверждает, что Бильченко Степана Борисовича похитили работники ТЦК во Львове, в районе Стрыйского рынка, около 9.00 утра, когда он шел на работу во львовский университет Ивана Франко, где работал старшим лаборантом кафедры ядерной физики, преподавая студентам практические и лабораторные занятия.
"Доставили в Лычаковско-Железнодорожный ОРТЦК и СП якобы для обновления учетных данных. Однако его заставили пройти ВВК всего за два часа, без надлежащего медицинского осмотра! Большинство врачей он даже не посетил", - заявил Кононенко.
По его словам, Бильченко страдает синдромом обструктивное апноэ сна (ОАС). Кроме того, утверждает друг потерпевшего, он "проходил альтернативную службу по религиозным убеждениям и имел соответствующие документы, которые запрещают ему брать оружие в руки".
Кононов заявил, что Бильченко оказался очень быстро под Киевом и "после экспресс мобилизации и быстрой отправки под Киев его нашел на обочине трассы мужчина и вызвал скорую".
В то же время, по данным "Украинской правды", Бильченко сам выпрыгнул из автомобиля во время транспортировки военными. Это произошло в Житомирской области.
Во Львовском областном ТЦК и СП сообщают, что Бильченко, который не обновлял военно-учетные данные, был доставлен в Лычаковско-Железнодорожный РТЦК и СП, где прошел военно-врачебную комиссию, согласно заключению которой был признан годным к военной службе в ВСУ. "Никаких медицинских, или любых других документов, которые бы предоставляли ему право на отсрочку не представил", - отметили во Львовском областном ТЦК и СП.
Отмечается, что 5 февраля 2025 года Бильченко был призван на военную службу Лычаковско-Железнодорожным РТЦК и СП города Львова. 6 февраля солдат Бильченко Степан Борисович был доставлен в воинскую часть А2900 для прохождения базовой общевойсковой подготовки.
Также во Львовском областном ТЦК и СП напомнили, кто имеет право на отсрочку в образовательной сфере, там отметили что поскольку Бильченко работал лаборантом, он не приобретал самостоятельного права на отсрочку.
Также отмечается, что закон Украины об альтернативной военной службе в период военного положения не применяется.
В 199-м учебном центре ДШВ "Украинской правде" подтвердили, что гражданин Бильченко был доставлен для прохождения подготовки в их центр, но 7 февраля при транспортировке в другой пункт назначения, выпрыгнул из автомобиля, то есть ушел в СЗЧ.
Позже Военная служба правопорядка получила сообщение, что мужчина находится в больнице.
На уточняющий вопрос, указывал ли фигурант, что не может воевать в связи с религиозными убеждениями пресс-секретарь 199-го центра Анна Гаврилюк ответила утвердительно, добавив, что с мужчиной велся диалог и ему искали альтернативу прохождения военной службы, в частности - работать с компьютерной техникой, поскольку сам Бильченко заявил, что является IT-специалистом.
"К сожалению, в то время, когда в стране идет тяжелая борьба, и военные на передовой ждут усиления некоторые люди соглашаются подвергать свою жизнь опасности, но отказываются выполнять свой долг перед государством", - добавила пресс-офицер.
Справочно: В Сухопутных войсках ВСУ решили создать правила поведения и общения военнослужащих ТЦК во время проведения мобилизационных мероприятий.
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Предыстория:
- Ранее в секретариате омбудсмена Дмитрия Лубинца сообщили, что за первые восемь месяцев 2024 года получили более 1,6 тысячи обращений граждан о нарушениях их прав работниками ТЦК. За весь 2023 год их общее количество было почти втрое меньше – 561.
- В течение 2024 года сообщалось о как минимум нескольких смертях военнообязанных в территориальных центрах комплектования. Неоднократными были и жалобы на так называемую "бусификацию" в разных населенных пунктах, когда к военнообязанным применяли силу или спецсредства.
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатий заявил, что нападения на военных ТЦК является красной линией, которую нельзя пересекать, и призвал к жесткой реакции властей и наказанию для убийц.
- В Сухопутных войсках ВСУ решили создать правила поведения и общения военнослужащих ТЦК во время проведения мобилизационных мероприятий