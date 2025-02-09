На трассе нашли сотрудника Львовского университета, которого забрал ТЦК: военные объяснили ситуацию

На обочине трассы в Житомирской области нашли и госпитализировали лаборанта Львовского университета Ивана Франко Степана Бильченко, который после прохождения ВВК был доставлен в воинскую часть А2900. Во Львовском областном ТЦК и СП объяснили свои действия и законные основания в отношении призывника.

Источник: друг призывника Владислав Кононов в Facebook, Львовский областной ТЦК и СП, пресс-секретарь 199-го центра Анна Гаврилюк в комментарии "Украинской правде"

Детали: Друг утверждает, что Бильченко Степана Борисовича похитили работники ТЦК во Львове, в районе Стрыйского рынка, около 9.00 утра, когда он шел на работу во львовский университет Ивана Франко, где работал старшим лаборантом кафедры ядерной физики, преподавая студентам практические и лабораторные занятия.

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"Доставили в Лычаковско-Железнодорожный ОРТЦК и СП якобы для обновления учетных данных. Однако его заставили пройти ВВК всего за два часа, без надлежащего медицинского осмотра! Большинство врачей он даже не посетил", - заявил Кононенко.

По его словам, Бильченко страдает синдромом обструктивное апноэ сна (ОАС). Кроме того, утверждает друг потерпевшего, он "проходил альтернативную службу по религиозным убеждениям и имел соответствующие документы, которые запрещают ему брать оружие в руки".

Кононов заявил, что Бильченко оказался очень быстро под Киевом и "после экспресс мобилизации и быстрой отправки под Киев его нашел на обочине трассы мужчина и вызвал скорую".

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В то же время, по данным "Украинской правды", Бильченко сам выпрыгнул из автомобиля во время транспортировки военными. Это произошло в Житомирской области.

Во Львовском областном ТЦК и СП сообщают, что Бильченко, который не обновлял военно-учетные данные, был доставлен в Лычаковско-Железнодорожный РТЦК и СП, где прошел военно-врачебную комиссию, согласно заключению которой был признан годным к военной службе в ВСУ. "Никаких медицинских, или любых других документов, которые бы предоставляли ему право на отсрочку не представил", - отметили во Львовском областном ТЦК и СП.

Отмечается, что 5 февраля 2025 года Бильченко был призван на военную службу Лычаковско-Железнодорожным РТЦК и СП города Львова. 6 февраля солдат Бильченко Степан Борисович был доставлен в воинскую часть А2900 для прохождения базовой общевойсковой подготовки.

Также во Львовском областном ТЦК и СП напомнили, кто имеет право на отсрочку в образовательной сфере, там отметили что поскольку Бильченко работал лаборантом, он не приобретал самостоятельного права на отсрочку.

Также отмечается, что закон Украины об альтернативной военной службе в период военного положения не применяется.

В 199-м учебном центре ДШВ "Украинской правде" подтвердили, что гражданин Бильченко был доставлен для прохождения подготовки в их центр, но 7 февраля при транспортировке в другой пункт назначения, выпрыгнул из автомобиля, то есть ушел в СЗЧ.

Позже Военная служба правопорядка получила сообщение, что мужчина находится в больнице.

На уточняющий вопрос, указывал ли фигурант, что не может воевать в связи с религиозными убеждениями пресс-секретарь 199-го центра Анна Гаврилюк ответила утвердительно, добавив, что с мужчиной велся диалог и ему искали альтернативу прохождения военной службы, в частности - работать с компьютерной техникой, поскольку сам Бильченко заявил, что является IT-специалистом.

"К сожалению, в то время, когда в стране идет тяжелая борьба, и военные на передовой ждут усиления некоторые люди соглашаются подвергать свою жизнь опасности, но отказываются выполнять свой долг перед государством", - добавила пресс-офицер.

Справочно: В Сухопутных войсках ВСУ решили создать правила поведения и общения военнослужащих ТЦК во время проведения мобилизационных мероприятий.

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